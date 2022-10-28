استقامت ایران بزرگ اسلامی سهم ستودنی در تحکیم و تمامیت ارضی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیامی، حمله تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی (علیهما السلام) را تسلیت گفت که متن پیام این مرجع تقلید به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حرم امن اهل بیت (علیهم السلام) همانند کعبه، از ابرهه تکفیری مصون خواهد ماند. شهدای حرم حضرت احمد بن موسی (علیهما السلام)، همانند دیگر شهدای اسلامی محشور با دوده طاها و اسره یاسین اند.

مجروحان این سانحه سنگین شفا یابندگان دارالشفای ولایت اند. استقامت ایران بزرگ اسلامی خصوصاً رجال نامور و بانوان بزرگوار شیراز، سهم ستودنی در تحکیم و تمامیت ارضی ایران مستقل داشته و دارند.

«والسلام علی من اتبع الهدی»