راهپیمایی ضد استکباری مردم خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع جنایت تروریستی داعش در حرم شاه‌چراغ شیراز و شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان، مردم خوزستان ظهر امروز جمعه با حضور پر تعداد و دشمن شکن خود در خیابان‌های شهرهای خود، این جنایت هولناک را محکوم کردند.

مردم خوزستان با سر دادن شعارهایی ضمن محکوم کردن این جنایت استکبار علیه ملت ایران، خواستار برخورد سریع و قاطع با عاملان و آمران این جنایت تروریستی شدند.

مردم خوزستان در شعارهای خود حمایت قاطعانه خود را از حافظان امنیت کشور، آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و ولایت فقیه اعلام کردند و آمادگی خود را برای حضور در عرصه مقابله با دشمنان اعلام کردند.

راهپیمایی مردم اهواز بسیار باشکوه برگزار شد و چندین هزار نفر در آن شرکت کردند و این اتمام حجتی بود با افرادی که با تحرکات نسنجیده خود، امنیت کشور را خدشه‌دار کرده و اجازه عرض اندام به دشمنان برای تهدید امنیت کشور را داده‌اند.