  1. سلامت
  2. بهداشت
۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۶

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۰۶ بیمار جدید کرونایی / ۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۶ بیمار جدید کرونایی / ۳ نفر دیگر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۶ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۴۰ نفر رسید. متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۳۱ هزار و ۴۳۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. ۱۴۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۱۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5618873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها