شناسایی ۱۰۶ بیمار جدید کرونایی / ۳ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۶ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۴۰ نفر رسید. متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۳۱ هزار و ۴۳۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. ۱۴۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۱۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.