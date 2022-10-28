خروش مردم ساری علیه آشوبگران

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ماندران پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی با حضور در راهپیمایی خودجوش و گسترده حوادث تروریستی و اقدامات هنجارشکنانه در هتک حرمت به مقدمات و شهادت جمعی از هموطنان را محکوم کردند و خواستار برخورد قاطع عوامل قضائی با مسببان و بانیان این حوادث کوردل شدند.

در این مراسم راهمیپایان و نمازگزاران شرکت کنده در مراسم با سردادن شعارهای مرگ برآمریکا و اسرائیل، خونی که در رگ ما است، هدیه به رهبر ماست، با آرمان‌های والای نظام مقدس اسلامی تجدید میثاق کردند و از عوامل امنیتی و قضائی خواستند تا با عاملان آشوب و اغتشاشات در کشور برخورد قاطعانه داشته باشند.

همچنین مردم ولایتمدار ساری با سردادن شعارهای مرگ بر منافق و سلطنت طلب خشم و انزار خود را از اقدامات هنجارشکنانه استکبار جهانی وایادی آنها ابراز کردند.