به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، صبح جمعه در دیدار با آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با قدردانی از حمایتها و همراهیهای نماینده ولیفقیه در استان، اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری تمام اهتمام خود را بر خدمترسانی صادقانه به مردم و کسب رضایت شهروندان معطوف کرده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه مردم کرمانشاه شایسته بهترین خدمات هستند، افزود: اعتقاد داریم شهروندان کرمانشاهی لیاقت برخورداری از خدمات مطلوب شهری را دارند و بر همین اساس، همه ظرفیتهای مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات، رفع مشکلات و تحقق خواستههای مردم به کار گرفته شده است.
شهردار کرمانشاه با اشاره به برنامههای مدیریت جدید شهرداری، تصریح کرد: در دوره جدید مدیریت شهری، با حمایتهای استاندار کرمانشاه و همکاری مدیران استانی، برنامههای متعددی برای توسعه خدمات شهری، ارتقای زیرساختها و بهبود وضعیت شهر تدوین شده که اجرای آنها بهصورت مرحلهای در دستور کار قرار دارد.
مرادی با اشاره به برخی از مهمترین مطالبات شهروندان، گفت: در حوزه آسفالت معابر و همچنین جمعآوری پسماند و زباله، اقدامات گستردهای آغاز شده و اتفاقات بسیار خوبی در حال رقم خوردن است که نتایج آن بهزودی برای شهروندان ملموس خواهد شد.
وی ادامه داد: شهر کرمانشاه با مشکلات و مطالبات انباشتهای مواجه است که بخشی از آنها طی سالهای گذشته مورد کمتوجهی قرار گرفته است، اما رویکرد مدیریت جدید شهرداری بر این است که با انجام کار کارشناسی، تمامی مشکلات، درخواستها و نیازهای شهر بهصورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام شود.
شهردار کرمانشاه تأکید کرد: مدیریت شهری خود را متعهد به پیگیری مستمر مطالبات مردم میداند و با برنامهریزی اصولی و استفاده از ظرفیتهای موجود، روند خدمترسانی در بخشهای مختلف شهری با جدیت دنبال خواهد شد.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری و همراهی مسئولان استان قدردانی کرد و افزود: لازم میدانم از حمایتهای استاندار کرمانشاه، معاونان استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی که در مسیر پیشبرد برنامههای مدیریت شهری همکاری مؤثری داشتهاند، صمیمانه تشکر کنم.
وی همچنین از حمایتهای آیتالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، قدردانی کرد و گفت: ایشان با دقت نظر و حساسیت ویژه، اقدامات شهرداری کرمانشاه را رصد میکنند و همواره با ارائه رهنمودها، پیشنهادها و راهنماییهای ارزشمند، مدیریت شهری را در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم مورد حمایت و تفقد قرار دادهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که با حضور شهردار کرمانشاه، معاونان، مدیران مناطق و رؤسای سازمانهای تابعه شهرداری برگزار شد، گزارشی از عملکرد چند ماهه مدیریت جدید شهرداری کرمانشاه در حوزههای مختلف خدمات شهری، عمرانی، حملونقل، فضای سبز، پسماند و سایر بخشها به نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه ارائه شد.
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