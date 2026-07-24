شرجی در جنوب شرق خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر خوزستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد در برخی ساعات پدیده غالب مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان خواهد بود و تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا روز یکشنبه، جریان‌های جنوبی در ساعات صبح و شام موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهند شد.

سبزه‌زاری درباره وضعیت دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۲۳.۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط خوزستان گزارش شدند.

وی بیان کرد: در همین مدت، بیشینه دمای هوای اهواز به ۴۷.۶ و کمینه آن به ۲۹.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.