شرجی در جنوب شرق خوزستان تداوم دارد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر خوزستان حاکم خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، وزش باد در برخی ساعات پدیده غالب مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان خواهد بود و تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا روز یکشنبه، جریانهای جنوبی در ساعات صبح و شام موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهند شد.
سبزهزاری درباره وضعیت دمایی استان گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۳.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط خوزستان گزارش شدند.
وی بیان کرد: در همین مدت، بیشینه دمای هوای اهواز به ۴۷.۶ و کمینه آن به ۲۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
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