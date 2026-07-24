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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

استاندار آذربایجان شرقی: مدارس ماندگار، چهره‌های ماندگار می‌سازند

استاندار آذربایجان شرقی: مدارس ماندگار، چهره‌های ماندگار می‌سازند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز با پرورش چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی، نقشی ماندگار در هویت آموزشی کشور ایفا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت یکصدودهمین سال تأسیس دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان، دانش‌آموختگان، استادان دانشگاه و فرهیختگان برگزار شد.

استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم با ادای احترام به بنیان‌گذاران انجمن دانش‌آموختگان و چهره‌های ماندگار این مدرسه، اظهار کرد: آذربایجان شرقی متناسب با پیشینه تاریخی خود از سرمایه‌های نمادین ارزشمندی برخوردار است و هر اندازه این سرمایه‌ها را پاس بداریم، در واقع به هویت فرهنگی و اجتماعی خود ارزش داده‌ایم.

بهرام سرمست با بیان اینکه هم‌اندیشی با فرهیختگان موجب تقویت هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شود، افزود: انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل آینده از مأموریت‌های مهم دولت چهاردهم است و باید میان گذشته و آینده پلی مستحکم ایجاد کرد تا تجربه‌ها و دستاوردهای این سرزمین به نسل‌های بعد منتقل شود.

وی با اشاره به جایگاه دبیرستان فردوسی در تربیت نخبگان کشور، گفت: این مدرسه چهره‌های ماندگار بسیاری را برای استان، کشور و جامعه علمی تربیت کرده است؛ چرا که مدارس ماندگار، چهره‌های ماندگار می‌سازند.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه آینده‌نگری بدون شناخت گذشته امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: باید از تجربه‌های موفق تاریخی بهره گرفت و همه ظرفیت‌های علمی و فرهنگی را برای ساخت آینده کشور به کار گرفت.

سرمست همچنین بر تغییر نگاه به نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: مدارس نباید تنها محل انتقال محفوظات باشند، بلکه باید در کنار آموزش علم، مهارت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیریت و توانایی حل مسئله را نیز به دانش‌آموزان آموزش دهند.

در ادامه این مراسم، دستیار رئیس‌جمهور در طرح‌های ویژه نیز با اشاره به ویژگی‌های دانش‌آموختگان دبیرستان فردوسی اظهار کرد: عشق به آذربایجان و احساس مسئولیت نسبت به توسعه این سرزمین، وجه مشترک اغلب فارغ‌التحصیلان این مدرسه است.

محمد نوری، دبیرستان فردوسی را از پیشگامان آموزش نوین در ایران توصیف کرد و افزود: این مدرسه بیش از یک قرن پیش بسیاری از شاخصه‌های یک مدرسه پیشرو را در خود داشت و الگوی آموزشی آن در دیگر مدارس آذربایجان و سپس سراسر کشور گسترش یافت.

وی با بیان اینکه فردوسی «کارخانه تولید سرمایه انسانی» است، تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان این مدرسه در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، پزشکی، معماری، علوم انسانی و رسانه منشأ خدمات ارزشمند بوده‌اند و این موفقیت، حاصل رویکردی است که آموزش را با مسئولیت‌پذیری اجتماعی پیوند زده است.

در پایان این آیین، از جمعی از تلاشگران و حامیان دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز تجلیل و از تمبر یادبود این دبیرستان و دو کتاب با موضوع تاریخ و میراث آن رونمایی شد.

کد مطلب 6897365

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