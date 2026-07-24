به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت یکصدودهمین سال تأسیس دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان، دانش‌آموختگان، استادان دانشگاه و فرهیختگان برگزار شد.

استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم با ادای احترام به بنیان‌گذاران انجمن دانش‌آموختگان و چهره‌های ماندگار این مدرسه، اظهار کرد: آذربایجان شرقی متناسب با پیشینه تاریخی خود از سرمایه‌های نمادین ارزشمندی برخوردار است و هر اندازه این سرمایه‌ها را پاس بداریم، در واقع به هویت فرهنگی و اجتماعی خود ارزش داده‌ایم.

بهرام سرمست با بیان اینکه هم‌اندیشی با فرهیختگان موجب تقویت هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شود، افزود: انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل آینده از مأموریت‌های مهم دولت چهاردهم است و باید میان گذشته و آینده پلی مستحکم ایجاد کرد تا تجربه‌ها و دستاوردهای این سرزمین به نسل‌های بعد منتقل شود.

وی با اشاره به جایگاه دبیرستان فردوسی در تربیت نخبگان کشور، گفت: این مدرسه چهره‌های ماندگار بسیاری را برای استان، کشور و جامعه علمی تربیت کرده است؛ چرا که مدارس ماندگار، چهره‌های ماندگار می‌سازند.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه آینده‌نگری بدون شناخت گذشته امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: باید از تجربه‌های موفق تاریخی بهره گرفت و همه ظرفیت‌های علمی و فرهنگی را برای ساخت آینده کشور به کار گرفت.

سرمست همچنین بر تغییر نگاه به نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: مدارس نباید تنها محل انتقال محفوظات باشند، بلکه باید در کنار آموزش علم، مهارت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیریت و توانایی حل مسئله را نیز به دانش‌آموزان آموزش دهند.

در ادامه این مراسم، دستیار رئیس‌جمهور در طرح‌های ویژه نیز با اشاره به ویژگی‌های دانش‌آموختگان دبیرستان فردوسی اظهار کرد: عشق به آذربایجان و احساس مسئولیت نسبت به توسعه این سرزمین، وجه مشترک اغلب فارغ‌التحصیلان این مدرسه است.

محمد نوری، دبیرستان فردوسی را از پیشگامان آموزش نوین در ایران توصیف کرد و افزود: این مدرسه بیش از یک قرن پیش بسیاری از شاخصه‌های یک مدرسه پیشرو را در خود داشت و الگوی آموزشی آن در دیگر مدارس آذربایجان و سپس سراسر کشور گسترش یافت.

وی با بیان اینکه فردوسی «کارخانه تولید سرمایه انسانی» است، تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان این مدرسه در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، پزشکی، معماری، علوم انسانی و رسانه منشأ خدمات ارزشمند بوده‌اند و این موفقیت، حاصل رویکردی است که آموزش را با مسئولیت‌پذیری اجتماعی پیوند زده است.

در پایان این آیین، از جمعی از تلاشگران و حامیان دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز تجلیل و از تمبر یادبود این دبیرستان و دو کتاب با موضوع تاریخ و میراث آن رونمایی شد.