به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی عراق، صدای چند انفجار در نزدیک فرودگاه بین المللی اربیل در اقلیم کردستان عراق شنیده شد و ستون‌های دود در آسمان منطقه به هوا برخاست.

بر اساس گزارش رسانه های عراقی، صدای دستکم پنج انفجار در اربیل شنیده شد. تصاویری هم از هدف قرار گرفتن مخازن کنسولگری آمریکا در اربیل و وقوع آتش سوزی گسترده در آن منتشر شده است.

این رسانه ها تأکید کردند که پروازها در فرودگاه اربیل پس از حمله سنگین به مناطق اطراف آن، به صورت موقت متوقف شده است. همچنین هواپیمایی قطر از تعلیق پروازهای مسافری به بحرین، کویت و اربیل تا پایان این ماه خبر داد.

رسانه های محلی همچنین اعلام کردند که مقر گروهک های تجزیه طلب در اربیل با پهپادهای انفجاری هدف قرار گرفته و و سامانه های پدافند هوایی آمریکا برای مقابله با آن فعال شده است.