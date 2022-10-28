به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در رویداد «گنج» که بعد از ظهر جمعه در تالار خطایی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: اردبیل ۲ حق بزرگ بر گردن نظام اسلامی ایران دارد که به رسمیت شناختن مذهب تشیع و تلاش برای حفظ یکپارچگی ایران اسلامی از جمله آنها است.

وی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و تصریح کرد: دکترین آمریکا و اروپا به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی ایران تجزیه انقلاب اسلامی است تا این کشور را با قومیت‌های مختلف به کشورهای ذره و کوچک تبدیل کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خواب دشمن در این زمینه هیچ وقت تعبیر نخواهد شد چرا که کردستان، آذربایجان و اقوام بلوچ و عرب در کنار هم ایران یکپارچه را مورد صیانت و حفاظت قرار می‌دهند.

نیکزاد افزود: دلیل اتفاقات اخیر ترجیح دادن دنیا بر آخرت بوده به طوری که بسیاری از ما امروز گرفتار دنیاطلبی شدیم و آخریت خود را فراموش کرده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در انتصابات خیلی‌ها ذلت را بر عزت ترجیح دادند و بنده از این شرایط متعجب هستم و باید بگویم که به رغم مسئولیت ۲ دوره رئیس ستاد رئیسی و حضور در مجلس برای من قابل هضم نیست که در این دنیاطلبی ما به کجا می‌خواهیم برسیم.

نیکزاد اضافه کرد: شایسته است به اصالت خود که همان فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، ساده‌زیستی و کار جهادی است، برگردیم و اجازه ندهیم تا بسیاری از دستاوردهای چهار دهه انقلاب اسلامی پایمال شود.

وی بیان کرد: ما باید روی اصول و مبانی ارزشی و اعتقادی خود بایستیم چرا که اتفاقات اخیر نشان داد که ما در نسل جوان و نوجوان در انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و ۲ فرهنگ سرخ و سبز دچار غفلت و بی‌توجهی شده‌ایم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در اتفاقات اخیر نیروی انتظامی به معنای واقعی مظلوم واقع شد در حالی که این نیرو در کنار سایر نیروهای مسلح سعی دارد تا امنیت، آرامش و صلابت را برای این کشور مورد حفاظت و صیانت قرار دهد.

اقلیت بر اکثریت نمی‌تواند تصمیم بگیرد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تلاش دشمن را برای انتقام گرفتن از چهار دهه مقاومت ملت ایران یادآور شد و تصریح کرد: آنهایی که هشت سال دم از مذاکره می‌زدند باید امروز حیله‌گری‌های دشمن را به خوبی تبیین کنند چرا که آمریکا در مذاکرات به هیچ وجه امین و قابل اعتماد نیست.

نیکزاد ضرورت کار فرهنگی را با یک حرکت مؤثر یادآور شد و گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی است و ما باید با تکیه بر مبانی فرهنگی کار را به پیش ببریم و حرکتی ماندگار و جهادی در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام اسلامی و تربیتی انجام دهیم.

وی افزود: متأسفانه بخش عظیمی از اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تحقق نیافته به طوری که در برنامه ششم توسعه کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ریزی‌ها به اهداف خود رسیده و رشد اقتصادی کشور در بسیاری از حوزه‌ها منفی بوده است.

نیکزاد ضرورت ایجاد اشتغال و توجه به مبانی توسعه‌ای را یادآور شد و خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک‌ها منابع خود را به جای هدایت در مسیر اشتغال، تولید و مسکن، به سمت سوداگری سوق دادند و این نهایت جفا در حق ملت است.

وی اضافه کرد: دشمنان باید بدانند که این ملت و فرزندان آنها پایبند به نظام اسلامی هستند ولی باید مشکلات و موانع در کشور برطرف شود و بیان این نکته را ضروری می‌دانم که اقلیت هیچ وقت نمی‌توانند برای اکثریت تصمیم بگیرند.

نیکزاد فعالیت‌های نهادهای انقلابی به ویژه بنیاد مستضعفان و سایر نهادها را در حل مشکلات و دغدغه‌های مردم یادآور شد و بیان کرد: باید بنیاد مستضعفان در حل سه مشکل اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان ورود پیدا کنند تا دارایی بانک‌ها و مؤسسات مربوط به این نهادها در این مسیر به کارگیری شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: کاری که بنیاد علوی در استان‌های محروم نظیر اردبیل آغاز کرده کار مؤثر و ارزشمندی است که امیدواریم منابع اختصاص یافته به این استان افزایش پیدا کرده و ما بتوانیم با کار جهادی و حرکت‌های تحول‌آفرین توسعه استان را رقم بزنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بازگشت به اصالت خود به ویژه روی آوردن به کارهای جهادی و مراقبت‌های لازم معنوی و ارزشی به راحتی می‌توانیم از موانع پیش رو عبور کنیم.