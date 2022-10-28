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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۷

نائب رئیس مجلس:

خیلی‌ها در انتصابات ذلت را بر عزت ترجیح دادند

خیلی‌ها در انتصابات ذلت را بر عزت ترجیح دادند

اردبیل- نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در انتصابات خیلی‌ها ترجیح دادند ذلت بر عزت غالب باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در رویداد «گنج» که بعد از ظهر جمعه در تالار خطایی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: اردبیل ۲ حق بزرگ بر گردن نظام اسلامی ایران دارد که به رسمیت شناختن مذهب تشیع و تلاش برای حفظ یکپارچگی ایران اسلامی از جمله آنها است.

وی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و تصریح کرد: دکترین آمریکا و اروپا به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی ایران تجزیه انقلاب اسلامی است تا این کشور را با قومیت‌های مختلف به کشورهای ذره و کوچک تبدیل کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خواب دشمن در این زمینه هیچ وقت تعبیر نخواهد شد چرا که کردستان، آذربایجان و اقوام بلوچ و عرب در کنار هم ایران یکپارچه را مورد صیانت و حفاظت قرار می‌دهند.

نیکزاد افزود: دلیل اتفاقات اخیر ترجیح دادن دنیا بر آخرت بوده به طوری که بسیاری از ما امروز گرفتار دنیاطلبی شدیم و آخریت خود را فراموش کرده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در انتصابات خیلی‌ها ذلت را بر عزت ترجیح دادند و بنده از این شرایط متعجب هستم و باید بگویم که به رغم مسئولیت ۲ دوره رئیس ستاد رئیسی و حضور در مجلس برای من قابل هضم نیست که در این دنیاطلبی ما به کجا می‌خواهیم برسیم.

نیکزاد اضافه کرد: شایسته است به اصالت خود که همان فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، ساده‌زیستی و کار جهادی است، برگردیم و اجازه ندهیم تا بسیاری از دستاوردهای چهار دهه انقلاب اسلامی پایمال شود.

وی بیان کرد: ما باید روی اصول و مبانی ارزشی و اعتقادی خود بایستیم چرا که اتفاقات اخیر نشان داد که ما در نسل جوان و نوجوان در انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و ۲ فرهنگ سرخ و سبز دچار غفلت و بی‌توجهی شده‌ایم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در اتفاقات اخیر نیروی انتظامی به معنای واقعی مظلوم واقع شد در حالی که این نیرو در کنار سایر نیروهای مسلح سعی دارد تا امنیت، آرامش و صلابت را برای این کشور مورد حفاظت و صیانت قرار دهد.

اقلیت بر اکثریت نمی‌تواند تصمیم بگیرد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تلاش دشمن را برای انتقام گرفتن از چهار دهه مقاومت ملت ایران یادآور شد و تصریح کرد: آنهایی که هشت سال دم از مذاکره می‌زدند باید امروز حیله‌گری‌های دشمن را به خوبی تبیین کنند چرا که آمریکا در مذاکرات به هیچ وجه امین و قابل اعتماد نیست.

نیکزاد ضرورت کار فرهنگی را با یک حرکت مؤثر یادآور شد و گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی است و ما باید با تکیه بر مبانی فرهنگی کار را به پیش ببریم و حرکتی ماندگار و جهادی در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام اسلامی و تربیتی انجام دهیم.

وی افزود: متأسفانه بخش عظیمی از اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تحقق نیافته به طوری که در برنامه ششم توسعه کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌ریزی‌ها به اهداف خود رسیده و رشد اقتصادی کشور در بسیاری از حوزه‌ها منفی بوده است.

نیکزاد ضرورت ایجاد اشتغال و توجه به مبانی توسعه‌ای را یادآور شد و خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک‌ها منابع خود را به جای هدایت در مسیر اشتغال، تولید و مسکن، به سمت سوداگری سوق دادند و این نهایت جفا در حق ملت است.

وی اضافه کرد: دشمنان باید بدانند که این ملت و فرزندان آنها پایبند به نظام اسلامی هستند ولی باید مشکلات و موانع در کشور برطرف شود و بیان این نکته را ضروری می‌دانم که اقلیت هیچ وقت نمی‌توانند برای اکثریت تصمیم بگیرند.

نیکزاد فعالیت‌های نهادهای انقلابی به ویژه بنیاد مستضعفان و سایر نهادها را در حل مشکلات و دغدغه‌های مردم یادآور شد و بیان کرد: باید بنیاد مستضعفان در حل سه مشکل اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان ورود پیدا کنند تا دارایی بانک‌ها و مؤسسات مربوط به این نهادها در این مسیر به کارگیری شود.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: کاری که بنیاد علوی در استان‌های محروم نظیر اردبیل آغاز کرده کار مؤثر و ارزشمندی است که امیدواریم منابع اختصاص یافته به این استان افزایش پیدا کرده و ما بتوانیم با کار جهادی و حرکت‌های تحول‌آفرین توسعه استان را رقم بزنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بازگشت به اصالت خود به ویژه روی آوردن به کارهای جهادی و مراقبت‌های لازم معنوی و ارزشی به راحتی می‌توانیم از موانع پیش رو عبور کنیم.

کد مطلب 5619064

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