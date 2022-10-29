به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فخیم بازیکن باسابقه و باتجربه فوتسال ایران که چند سال در تیم فوتسال مس حضور داشت چند هفته پیش و در پی اختلاف با سرمربی و مسئولان باشگاه، از این تیم کنار گذاشته شد.

فخیم که سابقه کسب چند عنوان قهرمانی در لیگ ایران با مس را دارد، بعد از جدایی از این تیم راهی گیتی پسند شد.

طبق اعلام باشگاه گیتی پسند، فخیم با امضای قراردادی تا پایان فصل به این تیم اضافه شد تا زیر نظر محمد کشاورز، به بازی خود ادامه بدهد.

فخیم که در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی هم حضور داشت، سابقه بازی در تیم‌های دبیری تبریز، گسترش فولاد، فیروز صفه، فولاد ماهان و تاسیسات دریایی را هم دارد.

در حال حاضر در جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال، تیم مس ۳۰ امتیاز صدرنشین است و گیتی پسند با ۲۶ امتیاز، در رده دوم قرار دارد.