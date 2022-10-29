تشییع شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی (ع) بعدازظهر شنبه هفتم آبان ماه، که قرار بود از ساعت ۱۵ از میدان بسیج انجام شود با تأخیر دقایقی قبل با حضور گسترده مردم متدین و انقلابی مشهد مقدس آغاز شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی (ع) از مدیان بسیج مشهد مقدس آغاز و به سمت حرم مطهر حضرت رضا (ع) با حضور گسترده مردم ادامه می‌یابد.

جمعیت انبوهی از مردم مشهد برای بدرقه شهدای شاهچراغ در مسیر تشییع قرار دارند که هم‌اکنون خیابان منتهی به حرم منور رضوی (ع) مملو از جمعیت بوده است.

لحظه به لحظه بر شور جمعیت افزوده می‌شود و جمعیتی گسترده پیکرهای شهدا را مشایعت می‌کنند و خیابان‌های مسیر تشییع مملو از جمعیت است.

شهدای حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز، با رضایت همه خانواده‌ها به مشهد مقدس منتقل شدند تا در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) نیز توسط زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بدرقه شوند.

پس از آن، پیکرهای پاک شهدا به زادگاه آنها منتقل می‌شود و در این زمینه پیکر ۶ شهید به شیراز منتقل می‌شود و در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) دفن می‌شوند.

پیکرهای پاک ۲ شهید نیز به زادگاه خود در استان کهگیلویه و بویراحمد باز می‌گردد و پیکر شهید کودک این حادثه تروریستی نیز برای خاکسپاری به استان کرمان منتقل می‌شود.

پیکرهای ۲ شهید دیگر حرم مطهر نیز به شهرهای فسا و مرودشت منتقل خواهد شد.

حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز غروب چهارشنبه (۴ آبان ۱۴۰۱) بود که فردی مسلح با حمله به نمازگزاران حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شهر شیراز ۱۳ نفر را به شهادت رساند و ۳۰ نفر را مجروح کرد.