دیدار سفیر سعودی در بغداد با نخست وزیر جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امروز شنبه میزبان عبدالعزیز الشمری، سفیر عربستان در بغداد بود.

سفارت عربستان در توئیتی اعلام کرد که الشمری در دیدار با السودانی تبریک سران عربستان به مناسب تصدی منصب نخست وزیری را ابلاغ کرد.

دو طرف در این دیدار درباره روابط بین عربستان و عراق و راه های تقویت همه جانبه آن رایزنی کردند.

لازم به ذکر است که کابینه نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در پارلمان عراق رای اعتماد نمایندگان را کسب کرد.

این در حالی است که عراق در طول سال‌های بعد از ۲۰۰۳ میلادی به بعد قربانی هزاران عملیات تروریست‌های سعودی شد که با ورود به عراق دست به کشتار مردم این کشور زدند.

این روند با ظهور گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ میلادی شدت گرفت و برخی کارشناسان امنیتی عراق ‌گفتند که دست کم ۱۵ هزار تروریست سعودی انواع جنایت تروریستی را در عراق مرتکب شدند و ۵ هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در این کشور منفجر کردند.

به گفته این کارشناسان، عربستان سعودی تروریست‌ها را اعزام و یا دست کم چشم خود را به روی گسیل شدن آنها به عراق بست. سعودی‌ها تاکنون از خانواده‌های قربانیان عراقی حملات تروریست‌های اتباع این کشور عذرخواهی نکرده و هیچگونه غرامتی نیز نپرداخته‌اند.