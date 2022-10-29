درب باغ تاریخی بیرم آباد به روی مردم کرمان باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی در سفر یک روزه خود از باغ بی رم آباد بازدید کرد، این باغ که یکی از مکان‌های تاریخی کرمان و موقوفه حرم رضوی است سال‌ها درب‌هایش برای بازدید عمومی مردم بسته است و مردم کرمان درون این باغ را ندیده‌اند.

ضرغامی ضمن وعده به مردم برای حل این مشکل و بازگشایی این باغ تاریخی گفت: این بنا ۴ قرن قدمت دارد و و یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی کرمان محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: با کشیدن حصار در بخش‌های در حال مرمت می‌توان زمینه بازدید عمومی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرد.

وی افزود: برای رفع مشکل با آستان قدس وارد مذاکره خواهم شد زیرا این باغ یک مزیت فرهنگی و گردشگری برای کرمان است.

وی گفت: باید از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه اقتصاد گردشگری استفاده شود تا بتوانیم زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کنیم.