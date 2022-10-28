به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کاخ کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان، به ترتیب رؤسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان، دوشنبه هفته پیش رو در سوچی مذاکرات سه‌جانبه‌ای را برگزار خواهند کرد.

در بیانیه کرملین آمده است: آنها قصد دارند تا بر اجرای توافقنامه‌های سه‌جانبه رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نهم نوامبر ۲۰۲۰، ۱۱ ژانویه و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ و همچنین اقدامات دیگر در راستای بهبود ثبات و امنیت در منطقه قفقاز تمرکز کنند.

در این مذاکرات همچنین به احیا و توسعه روابط تجارتی، اقتصادی و ترابری طرفین پرداخته خواهد شد.

علاوه بر این، کرملین اعلام کرده که پوتین قصد دارد تا با پاشینیان و علی‌اف به طور جداگانه گفت‌وگو کند. همچنین در این بیانیه تاکید شده که این ملاقات‌ها با پیشنهاد مسکو برگزار خواهد شد.

پاشینیان پیش‌تر گفته بود که این اجلاس برای ۳۱ اکتبر (۹ آبان) در سوچی برنامه‌ریزی شده است.

رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نهم نوامبر ۲۰۲۰، برای برقراری آتش‌بس کامل در قره‌باغ بیانیه‌ای مشترک را امضا کردند. در ادامه روند مذاکرات صلح، آنها در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ گرد هم آمده و بیانیه مشترک دیگری که به طور مشخص با هدف رفع انسداد ارتباطات اقتصادی و ترابری در منطقه تدوین شده بود را امضا کردند.

در ادامه نیز، توافق دیگری برای تشکیل یک کارگروه سه‌جانبه به ریاست مشترک نخست وزیران کشورهای مذکور حاصل شد و در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ نیز، رهبران سه کشور در سوچی با امضای توافقی، بر سر اتخاذ تدابیری در راستای تقویت ثبات و امنیت در مرزهای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و همچنین ایجاد یک کمیسیون دوجانبه برای مرزبندی به توافق رسیدند.