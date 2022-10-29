مقاومت، کرانه باختری را زیر نظر دارد/ تحمیل معادلات جدید بر دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت: شهر مقدس قدس اشغالی ملت فلسطین را در نبرد سیف القدس (شمشیر قدس) متحد کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی حماس که با رادیو «الاقصی» مصاحبه می‌کرد، در ادامه افزود: مقاومت تحولات کرانه باختری را زیر نظر دارد و آن را پیگیری می‌کند. آنگونه که مقاومت پیشتر برای تحمیل معادله بر رژیم اشغالگر موفق عمل کرد، اکنون کرانه باختری و رزمندگان آن نیز معادلات جدیدی را بر دشمن تحمیل خواهند کرد.

القانوع ضمن تأکید بر وحدت میدانی ملت و گروه‌های فلسطینی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: فعالیت‌هایی که در شرق نوار غزه در حال برگزاری است، در امتداد روند حمایت و پشتیبانی غزه از قدس و کرانه باختری قرار دارد.

این اظهارات سخنگوی حماس در حالی است که «ریاض المالکی» وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین هم در جدیدترین موضع گیری درباره تحولات کرانه باختری از جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و توقف روند فرار تل آویو از مجازات و پاسخگویی به علت جنایت‌هایش، عمل کند.