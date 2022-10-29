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۷ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۰۰

رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس:

روند کیفیت خودروهای داخلی روبه جلو است

روند کیفیت خودروهای داخلی روبه جلو است

آمل- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کیفیت خودروهای داخلی مسیر روبه جلویی را طی می کند اما این حرکت کند است.

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از رویکردهای اساسی مجلس حمایت از قطعه سازی است، اظهار داشت: اگر بتوانیم قطعه سازی را رونق دهیم، گفت: بهترین قطعه سازان دنیا در ترکیه قرار و این کشور در این صنعت حرفی برای گفتن دارند و وقتی یک شرکت در آمل قطعات به ترکیه صادر می‌کند نشان از توان بالای تولید در کشور است و باید کیفیت خودروهای ما بهتر از این باشد.

وی با عنوان اینکه در تبصره ۱۸ رقم‌های اعتباری خوبی برای استان‌ها دیده شده است، گفت: بیش از سه هزار میلیارد در قالب سرمایه در گردش و ثابت به ترتیب اولویت به بخش‌های تولیدی داده می‌شود.

طاهری درباره کیفید خودروهای داخلی با اظهار اینکه مسیر روبه جلو اما کند است، افزود: این سبب شده تاانتظارات مردم و نمایندگان برآورده نشود و انتظاری در مردم ایجاد شده که باید تأمین شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سه پارامتر امنیت، کیفیت و مصرف و بهینه بودن مطرح است، افزود: در سه پارامتر وضعیت روبه جلو داریم و طی دو هفته آینده وارده خودرو شروع می‌شود و تا سقف یک میلیارد دلار واردات خودرو انجام می‌شود.

وی رقابتی شدن و کاهش بازار انحصاری را از مزیت‌های واردات خودرو ذکر کرد و گفت: شرط وارد کردن خودرو در شرکت‌ها چند نکته از جمله داشتن خدمات پس از فروش است.

کد مطلب 5619959

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