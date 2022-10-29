روند کیفیت خودروهای داخلی روبه جلو است

مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از رویکردهای اساسی مجلس حمایت از قطعه سازی است، اظهار داشت: اگر بتوانیم قطعه سازی را رونق دهیم، گفت: بهترین قطعه سازان دنیا در ترکیه قرار و این کشور در این صنعت حرفی برای گفتن دارند و وقتی یک شرکت در آمل قطعات به ترکیه صادر می‌کند نشان از توان بالای تولید در کشور است و باید کیفیت خودروهای ما بهتر از این باشد.

وی با عنوان اینکه در تبصره ۱۸ رقم‌های اعتباری خوبی برای استان‌ها دیده شده است، گفت: بیش از سه هزار میلیارد در قالب سرمایه در گردش و ثابت به ترتیب اولویت به بخش‌های تولیدی داده می‌شود.

طاهری درباره کیفید خودروهای داخلی با اظهار اینکه مسیر روبه جلو اما کند است، افزود: این سبب شده تاانتظارات مردم و نمایندگان برآورده نشود و انتظاری در مردم ایجاد شده که باید تأمین شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سه پارامتر امنیت، کیفیت و مصرف و بهینه بودن مطرح است، افزود: در سه پارامتر وضعیت روبه جلو داریم و طی دو هفته آینده وارده خودرو شروع می‌شود و تا سقف یک میلیارد دلار واردات خودرو انجام می‌شود.

وی رقابتی شدن و کاهش بازار انحصاری را از مزیت‌های واردات خودرو ذکر کرد و گفت: شرط وارد کردن خودرو در شرکت‌ها چند نکته از جمله داشتن خدمات پس از فروش است.