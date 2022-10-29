تیراندازی در مینیاپولیس آمریکا/ ۳ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی بی اِس، بر اثر وقوع تیراندازی در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینه سوتا در آمریکا، ۳ نفر زخمی شدند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، یک دانش آموز دبیرستانی، یک مرد ۱۹ ساله و یک زن ۶۲ ساله در میان زخمی شدگان این حادثه قرار دارند.

شاهدان عینی در این خصوص اعلام کردند که تیراندازی از داخل یک خودرو در حال حرکت انجام شد و سپس مهاجم یا مهاجمان از صحنه جُرم فرار کردند.

پلیس آمریکا در این باره اعلام کرد که تا کنون فردی را در این باره بازداشت نکرده است.

به گزارش مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود، لابی قدرتمند سلاح اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.