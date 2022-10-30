حذف روبیکا از گوگل پلی یک ترور دیجیتال بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حدادی در نشست جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (مهافمپ) که با موضوع «مقابله گوگل پلی با برنامک های فعال ایرانی» با بیان اینکه در شرایط کنونی ۵۰ میلیون نصب فعال در روبیکا وجود دارد، بیان کرد: دو تا چهار میلیارد میزان بازدید پیام هایی است در روبیکا رد و بدل شده است.

وی در خصوص میانگین سنی نخبگانی که با روبیکا همکاری دارند، بیان کرد: در روبیکا کسانی که مشغول فعالیت هستند میانگین سنی ۲۶ تا ۲۷ سال دارند.

مدیرعامل روبیکا با اشاره به حذف این پیام رسان از گوگل پلی و حواشی پیش آمده در این خصوص اظهار کرد: از دیروز صبح در گوشی های اندروید پیامی ارائه شد مبنی بر اینکه روبیکا برای تلفن های همراه مضر بوده و در حال جاسوسی است و گوگل از کاربران خواسته است که این نرم افزار را از گوشی خود حذف کنند.

وی با بیان اینکه وقتی باید این پیام ارائه شود که ما نسخه جدید ارائه کرده بودیم، خاطرنشان کرد: ما از سال ۹۷ در حال فعالیت هستیم و آخرین به روز رسانی ما مربوط به اربعین بوده است و هیچ تغییری در دسترسی ها نداشته باشیم. آیا گوگل بعد از ۴۰ روز متوجه وجود مشکل در برنامه روبیکا شده است؟

دستیابی روبیکا به ۵۰ میلیون کاربر فعال

حدادی تصریح کرد: تنها مسئله ای که نسبت به روزهای قبل در روبیکا تغییر کرده این است که ما به عدد ۵۰ میلیون کاربر فعال و ۳۵ میلیون کاربر فعال ماهانه رسیدیم؛ ما در گذشته در اپ استور روبیکا را برای کاربران تبلیغ کردیم و در همان ایام ایمیلی آمد که ما نمی توانیم این آپ را داشته باشیم و دلیل آن هم تحریم های آمریکا اعلام شد.

وی در خصوص پیگیری های صورت گرفته اضافه کرد: امروز به گوگل ایمیل زدیم و علت این اقدام را جویا شده ایم ولی به پیگیری ها پاسخی داده نشده است، همچنان هم در حال پیگیری هستیم. ما در گوگل کارمندان ایرانی بسیاری داریم که از ارتباط با ما می ترسند؛ تنها راه حقوقی شکایت از این موضوع است ولی دادگاه و داور صالحی نمی شناسیم و البته از نظر رسانه ای این مسئله مهم است.

روبیکا اثرگذار شده پس باید حذف شود

مدیرعامل روبیکا با بیان اینکه اصل موضوع روبیکا نیست بیان کرد: موضوع این است وقتی روبیکا بزرگ شده و به یک اپلیکیشن اثرگذار تبدیل می شود، ۵۰۰ میلیون پیام و چند ده میلیون فایل جابه جا می شود اثرگذار شده پس باید حذف شود چرا که تمامیت دشمن را در این عرصه به خطر انداخته و یک انحصار را بر هم زده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که مردم به روبیکا اقبال داشته اند آنها دست به حذف زده اند، افزود: بالاترین سرچ کلید واژه اپلیکشین در کافه بازار مربوط به روبیکا بوده است و ما یک اپلیکیشن معمولی نیستیم و بارها ما را برررسی کرده اند و اتفاق فنی نیفتاده است، تنها تغییر این است که کاربر افزایش یافته و از دید آنها این مسئله خطر آفرین است.

حدادی با بیان اینکه این مسئله تهدیدی برای کل زیست بوم فضای مجازی کشور است، یادآور شد: اقدامات فنی در این خصوص انجام شده است ولی ما می دانیم مسئله فنی نیست؛ مهمترین داشته ما اعتماد است و امروز به مخاطب بالایی دست یافته ایم.

انتشار ۳۹۰۰ توییت علیه روبیکا در یک روز

وی با بیان اینکه در روز گذشته ۳۹۰۰ توییت مختلف علیه روبیکا منتشر شده است که متن های مشترک داشته و از ۳۰ الگوی ثابت پیروی می کند، گفت: گفته می شود روبیکا از کلاینت تلگرام استفاده کرده است، چطور دوستان بعد از ۵ سال یادشان افتاده است؟ تلگرام کلاینت اوپن سورس است و اپ های دیگری بر استراکچر اوپن سورس تلگرام توسعه یافته اند و این سخن کارشناسی نیست.

مدیرعامل روبیکا با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم اپلیکیشن را برای مردم نگه داریم، بیان کرد: امروز ۱۵ میلیون نفر کاربر فعال روزانه داشته ایم؛ ریزش در چنین روزی قابل پیش بینی است ولی اینکه مردم از پیام رسان استفاده نکنند درست نیست.

وی گفت: ما تلاش لازم را خواهیم کرد که به مرحله حذف نرسیم ولی در حال حاضر روبیکس و روبینو را در اپ استورهای داخلی داریم؛ روبیکا در نقطه ای است که از چند کشور خارجی درخواست داریم که وایت لیبل روبیکا را داشته باشند و ما در مرحله صادرات فناوری هستیم؛ روزی فناوری هسته ای و موشکی ما تحریم می شود و امروز شاهد هستیم که روی به تحریم فناوری های دیجیتال آورده اند.

حذف روبیکا یک ترور دیجیتال بود

حدادی با بیان اینکه حذف روبیکا یک ترور دیجیتال بود خاطرنشان کرد: امیدواریم که این ترور نافرجام باشد؛ این ترور هم خوشحال کننده است چرا که به نقطه ای رسیدیم که دشمن می خواهد ما را حذف کند و ناراحت هستیم که برای مقابله دست ما کاملا پر نیست.

وی با بیان اینکه دیروز از حذف روبیکا شوکه نشدیم و اعلام کردم که وارد فاز دوم جنگ شدیم، گفت: پیگیری حقوقی این مسئله دادخواهی پیش ظالم بردن است و گوگل هم پیش بینی در این زمینه نداشته است؛ البته با وجود هزینه های بسیار از طریق وکیل بین المللی موضوع را پیگیری خواهیم کرد ولی اینکه یک مجموعه حقوقی آمریکایی بخواهد به نفع ما رای دهد بعید است ولی پیگیری لازم را خواهیم داشت.

مدیرعامل روبیکا با اشاره به اینکه پیش بینی های سخت افزاری خوبی در زمینه توسعه داشته ایم، بیان کرد: با توجه به پیش بینی هایی که از قبل داشتیم در ایام اخیر که میزان استفاده از پیام رسان افزایش یافت با مشکل خاصی روبه رو نشدیم.

درباره کلاینت اوپن سورس تلگرام مرتکب خطایی نشدیم

وی با بیان اینکه برخی فعالان رسانه ای فارسی زبان خارج کشور به ایران بازگشته اند و در روبیکا مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: در خصوص کلاینت تلگرام که اوپن سورس است مرتکب خطایی نشده ایم و البته در بخش هایی نیز بومی سازی داشته ایم.

حدادی با اشاره به اینکه به نقطه اثرگذاری بسیار نزدیک هستیم، گفت: اگر در این نقطه بتوانیم بمانیم حتما می توانیم دیدگاه های خود را در برنامه بیش از گذشته ارائه کنیم؛ سال گذشته کسب درآمد از طریق تولید محتوا و همچنین راه اندازی فروشگاه در دستور کار قرار دادیم و پروژه کسب درآمد از سال گذشته آغاز شد و فروشگاه نیز چند روزی است که فعال شده است و در همین روزهای نخست با وجود اینکه تبلیغاتی نداشتیم استقبال خوبی صورت گرفت.

وی گفت: مردم ما تولید محتوا می کنند تا از یوتیوب پول در بیاورند ولی در نقد کردن این پول با مشکل روبه رو هستند و ما به دنبال این هستیم که شرایطی مهیا کنیم بتوانند از این طریق درآمد ریالی بدون کمترین مشکل داشته باشند.

مدیرعامل روبیکا با بیان اینکه دسترسی هایی که از روبیکا از مخاطبان دریافت می کند از دیگر اپلیکیشن ها کمتر است، اضافه کرد: ما می توانیم روزی را مشخص کنیم که فعالان فضای مجازی از روبیکا بازدید داشته باشند و از نزدیک در جریان توسعه صورت گرفته قرار بگیرند.

روبیکا روی پای خودش ایستاده است

وی با اشاره به اینکه گفته شود که مردم با این حذف، از روبیکا روی بر گردانده اند، کاملا غلط است، خاطرنشان کرد: امروز ۴۸۴ میلیون پیام در روبیکا رد و بدل شده است و این اعداد نشان می دهد که مردم از نرم افزار استفاده می کنند در حالی که گوگل به صورت گسترده به گوشی ها حمله می کند.

حدادی با اشاره به اینکه به دنبال جایگزینی روبیکا به جای دیگر اپلیکیشن ها نبوده ایم، گفت: روبیکا یک بیزنس مدل داشته و از حیث بیزنسی مثبت بوده است و روی پای خودش ایستاده به شرط اینکه بگذارند این روند ادامه پیدا کند.