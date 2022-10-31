به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، به همراه معاونین و مدیران شهری در سیزدهمین بازدید قدم به قدم از سطح منطقه از محله‌های هلال احمر و حر بازدید کرد.

در این بازدید شهردار منطقه ۱۱ درباره پروژه‌های سطح منطقه گفت: امکان سنجی تبدیل فضاهای بی دفاع شهری و فضاهایی که نخاله‌ها در آن‌ها جمع شده‌اند به فضاهای قابل استفاده و با کارکرد، در اولویت دستورالعمل‌های منطقه قرار دارد.

وی ضمن بازدید از فضاهای رها شده خیابان مرادی افزود: این فضاها که باعث نارضایتی شهروندان شده باید پاک سازی شده و تبدیل به فضاهایی با کارکردی مثل پارکینگ شوند و ما برای این موضوع پیگیری می‌کنیم.

موسوی در ادامه ضمن بازدید از پروژه مرکز محله حر و خیابان دانشگاه جنگ ادامه داد: پروژه‌های پیاده راه سازی این دو محله در دستور کار قرار گرفته و به زودی عملیات عمرانی و اجرای موضوعات فضای سبز نیز در این محله‌ها به اتمام خواهد رسید.

شهردار منطقه ۱۱ در رابطه با پیاده رو سازی روبروی املاک گفت: موضوع دیگر نیز تاکید بر پیاده رو سازی املاکی است که عملیات ساخت و سازشان به اتمام می‌رسد. این پیاده رو سازی به جهت سهولت در رفت و آمد عابرین و خودروهای عبوری در کوچه‌های اصلی و فرعی است تا مشکلات رفت و آمد عابرین در تمامی محلات ۱۷ گانه ایجاد برطرف بشود.