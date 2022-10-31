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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۰

شهردار منطقه ۱۱ خبر داد؛

اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی مرکز محله حر در آینده‌ای نزدیک

اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی مرکز محله حر در آینده‌ای نزدیک

شهردار منطقه ۱۱ از اجرای پروژه پیاده‌راه‌سازی مرکز محله حر و خیابان دانشگاه جنگ در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، به همراه معاونین و مدیران شهری در سیزدهمین بازدید قدم به قدم از سطح منطقه از محله‌های هلال احمر و حر بازدید کرد.

در این بازدید شهردار منطقه ۱۱ درباره پروژه‌های سطح منطقه گفت: امکان سنجی تبدیل فضاهای بی دفاع شهری و فضاهایی که نخاله‌ها در آن‌ها جمع شده‌اند به فضاهای قابل استفاده و با کارکرد، در اولویت دستورالعمل‌های منطقه قرار دارد.

وی ضمن بازدید از فضاهای رها شده خیابان مرادی افزود: این فضاها که باعث نارضایتی شهروندان شده باید پاک سازی شده و تبدیل به فضاهایی با کارکردی مثل پارکینگ شوند و ما برای این موضوع پیگیری می‌کنیم.

موسوی در ادامه ضمن بازدید از پروژه مرکز محله حر و خیابان دانشگاه جنگ ادامه داد: پروژه‌های پیاده راه سازی این دو محله در دستور کار قرار گرفته و به زودی عملیات عمرانی و اجرای موضوعات فضای سبز نیز در این محله‌ها به اتمام خواهد رسید.

شهردار منطقه ۱۱ در رابطه با پیاده رو سازی روبروی املاک گفت: موضوع دیگر نیز تاکید بر پیاده رو سازی املاکی است که عملیات ساخت و سازشان به اتمام می‌رسد. این پیاده رو سازی به جهت سهولت در رفت و آمد عابرین و خودروهای عبوری در کوچه‌های اصلی و فرعی است تا مشکلات رفت و آمد عابرین در تمامی محلات ۱۷ گانه ایجاد برطرف بشود.

کد مطلب 5621362

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