آغاز فاز دوم عملیات اجرایی ساخت پیاده راه شهریار در پهنه رودکی

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان با بیان اینکه پهنه رودکی به عنوان پهنه هنرهای نمایشی و موسیقی در برنامه پنج ساله دوم توسعه تصویب و اجرایی شده است؛ گفت: محور خیابان شهریار به دلیل وجود عناصر شاخص فرهنگی در پهنه رودکی حائز اهمیت است و برنامه‌های متنوع هنری در کنار کاربری‌های فرهنگی با تقویت دسترسی‌ها برای کنترل حرکت خودروها و نیز دسترسی عابر پیاده اجرا خواهد شد.

آبادیان افزود: سیاست‌های تدوین شده برای اجرای پروژه پهنه رودکی بر محور خیابان شهریار به دلیل وجود تالار وحدت و دیگر حوزه‌های هنری و فرهنگی تأکید دارد که مبتنی بر حفظ الگوی مسکونی موجود، مداخله نکردن در زندگی ساکنان محله و تغییر ندادن ساختار جمعیت ساکن در پهنه است.

شهردار منطقه ۱۱ بیان کرد: در واقع ما خواهیم کوشید در راستای سیاست افزایش حضورپذیری مردم با ایجاد کاربری‌های خدماتی مورد نیاز در محله، توجه به کاربری‌های مسکونی، تشویق به سکونت هنرمندان در پهنه در افق بلندمدت و توجه به جریان زندگی ضمن تقویت افزایش سکونت شهروندان در پهنه، از تهدید احتمالی خالی شدن پهنه از سکونت هم بکاهیم.

وی با اشاره به پیاده‌راه شهریار هم می‌گوید: پیاده‌راه محور استاد شهریار، زمینه ایجاد فضای مکث در پهنه و احداث پلازای شهریار برای افزایش تعاملات اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

آبادیان با بیان اینکه پهنه رودکی به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران یک پروژه فاخر در پایتخت است؛ ادامه داد: پیاده راه استاد شهریار که از سوی سازمان زیبا سازی شهر تهران در منطقه ۱۱ اجراشده است؛ علاوه بر اتصال تالار وحدت به تئاتر شهر ماهیت فرهنگی و هنری این پهنه را به نمایش خواهد گذاشت و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود هنری از جمله هنرهای نمایشی، موسیقی، خوش نویسی، هنرهای تجسمی و … رونق اقتصادی و فراهم آوری بسترهای لازم برای پرورش استعدادهای هنری را در پی خواهد داشت.

به گفته شهردار منطقه ۱۱ هدف اصلی در طرح پیاده راه شهریار با توجه به سابقه فرهنگی و تاریخی کاربری‌های واقع شده در این محور توسعه فضاهای پیاده روی و ایجاد فضاهای مکث برای عابرین است که با ساماندهی جداره‌ها، نصب مبلمان شهری، پیاده راه سازی و ایجاد عرصه‌های فرهنگی و هنری امکانپذیر شده است. کاربری‌ها در این پیاده راه فرهنگی-اجتماعی تغییر کرده و تزریق کاربری‌های فرهنگی انجام شده است. پیاده راه و گذر فرهنگی استاد شهریار که مجموعه تئاتر شهر را به تالار رودکی مرتبط می‌سازد؛ هسته مرکزی این پردیس را تشکیل می‌دهد که با محوریت این گذر برای سایر محورهای همجوار هویت فرهنگی و هنری تعریف خواهد شد.

بر اساس این گزارش فاز اول پیاده راه شهریار در پهنه رودکی دومین روز تابستان با حضور شهردار تهران افتتاح شد و فاز دوم آن نیز از خیابان رازی تا تئاترشهر به زودی آغاز خواهد شد. شمال این پهنه خیابان انقلاب، شرق خیابان حافظ، غرب خیابان ولیعصر و جنوب آن خیابان نوفل لوشاتو است.