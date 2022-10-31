هیئت سیاسی ۵۰ نفره بحرین در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، یک هیئت سیاسی ۵۰ نفری از سوی دولت بحرین به ریاست «زاید بن راشد الزیانی»، وزیر صنعت و تجارت این کشور روز یکشنبه با هدف آنچه ادامه مذاکرات برای «توافق تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی» عنوان شده، وارد تل آویو شد.

الزیانی گفته است که انتظار دارد این توافق تا پایان سال جاری تکمیل شود. او همچنین در بازدید از شرکت های سرمایه گذاری تایید کرد که ما به انعقاد توافق تجارت آزاد خوش بین هستیم و امیدواریم تا پایان سال این معامله را نهایی کنیم.

الزیانی همچنین افزود که دور دیگری از مذاکرات تجارت آزاد در اواسط نوامبر نیز برگزار خوهد شد.

وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی به رویترز گفته است که در نظر دارد تا هیئتی را برای دور بعدی به منامه اعزام کند تا در اسرع وقت و حداکثر تا پایان سال این مذاکرات را به نتیجه برساند.

الزیانی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌هایش در مورد انتخاب یک دولت راست‌گرای تندرو در رژیم صهیونیستی، گفت که «بحرین و اسرائیل از امضای توافق‌نامه ابراهیم راه زیادی را طی کرده‌اند و بسیار تأسف‌آور است اگر یکی بیاید و مسیر را برعکس کند.» الزیانی گفت که او معتقد است که بقیه جهان عرب نظاره گر پیشرفت امضاکنندگان توافقنامه ابراهیم هستند.

الزیانی در مورد اظهارات بنیادگرایانه از سوی ایتامار بن گویر نیز گفت: «ما ترجیح می دهیم اظهارات مشابهی را نشنویم، اما باید این را به عنوان یک پروژه بلندمدت نگاه کنیم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم.»

دو هفته پیش نیز، رژیم صهیونیستی از امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی با بحرین در توافقی که از آن به عنوان «تاریخی» یاد کرد، خبر داده بود.

سفارت رژیم صهیونیستی در بحرین در پیامی توئیتری اعلام کرد که «عودید فوریر» وزیر کشاورزی این رژیم و «وائل بن ناصر المبارک» همتای بحرینی وی در کنفرانسی که در ایلات برگزار شده بود یادداشت تفاهم همکاری را در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی امضا کردند.

رژیم صهیونیستی و بحرین که در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی توافق سازش امضا کردند، ماه گذشته میلادی از مذاکرات رسمی برای انعقاد توافق تجارت آزاد بین دو طرف خبر داده بودند.

روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این گزارش داده بود که رژیم صهیونیستی پس از توافق‌های دو سال پیش پیمان ابراهام با کشورهای عربی، چندین قرارداد به ارزش میلیاردها دلار با این کشورها منعقد کرده است.

این روزنامه آمریکایی به نقل از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گزارش داد که شرکت‌های تسلیحاتی صهیونیستی قراردادهایی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار با امارات، بحرین و مغرب منعقد کرده‌اند.

در این باره، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فروش تسلیحات نظامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ۷ درصد از کل صادرات این رژیم در سال گذشته را تشکیل داده است. به گفته مقامات امنیتی صهیونیستی، از زمان امضای توافقات آبراهام، بیش از ۱۵۰ بار با همتایان خود در این سه کشور نشست برگزار کرده اند.