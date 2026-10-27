مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت‌های مطرح‌شده برای واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو، و همچنین ابلاغ فهرست ۲۴ مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص، اظهار کرد: این موضوع صرفاً محدود به آیفون نیست و با توجه به افزایش قیمت جهانی برخی قطعات از جمله حافظه و رم، می‌تواند بخشی از گوشی‌های میان‌رده برندهایی مانند سامسونگ و شیائومی را نیز دربرگیرد.

وی افزود: هیئت‌مدیره انجمن در حال رایزنی و پیگیری برای بازنگری در این محدودیت‌هاست، چراکه تجربه نشان داده ممنوعیت واردات رسمی لزوماً به معنای کاهش تقاضا یا جلوگیری از خروج ارز نیست، بلکه می‌تواند مسیر تأمین کالا را به سمت بازار غیررسمی سوق دهد.

پویان‌آرا با اشاره به تفاوت وضعیت رجیستری آیفون ۱۸ با مدل‌هایی که پیش‌تر شناسه آن‌ها ثبت شده است، تأکید کرد: تداوم چنین شرایطی می‌تواند اهداف اصلی طرح رجیستری، از جمله شفافیت بازار و حمایت از واردات قانونی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: آثار این تصمیم تنها متوجه واردکنندگان نیست؛ بلکه شبکه گسترده توزیع، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات پس از فروش را که طی سال‌های گذشته زمینه اشتغال قابل‌توجهی فراهم کرده‌اند، تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین مصرف‌کنندگان ممکن است از دسترسی مطمئن به خدمات و گارانتی معتبر محروم شوند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن در پایان گفت: انتقال تقاضا به مسیرهای غیررسمی علاوه بر آسیب به اشتغال، می‌تواند درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد فعالان زنجیره رسمی را کاهش دهد. انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با بررسی مجموعه این پیامدها، شرایطی فراهم کنند که ضمن مدیریت منابع ارزی، فعالیت قانونی و حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفظ شود.