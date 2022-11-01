رئیسی سالگرد انقلاب الجزایر را به ملت این کشور تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به آقای «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر ضمن تبریک فرارسیدن شصت و هشتمین سالگرد انقلاب بزرگ رهایی‌بخش این کشور اظهار امیدواری کرد در سایه الطاف الهی و با توجه به مناسبات حسنه و همکاری خوب دو کشور، شاهد تعمیق و گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه در تمامی عرصه‌ها باشیم.