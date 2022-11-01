به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری صبح سه شنبه در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه گیلان با بیان اینکه از تهدیدهایی که در این دوران ایجاد شده به عنوان فرصت برای رفع عیوب و مشکل استفاده شود، اظهار کرد: این مسائل، ضعف‌ها و کم کاری و غفلت در برخی قسمت‌ها را نشان داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه تمامی داده‌ها گواه بر این است که این ناآرامی‌ها یک پروژه بود که دشمن به صورت ترکیبی و چند وجهی ترسیم کرد تا جمهوری اسلامی را زمین بزند، افزود: بهترین حالت این پروژه تجزیه ایران و بدترین حالت جنگ تمام عیار ایرانی‌ها مقابل هم است.

وی ادامه داد: در ابتدا این مسائل روشن نبود اما به تدریج وقتی دشمن از تمام ظرفیت خود استفاده کرد و تمام سرشبکه های خود را سوزاند و یک جنگ ترکیبی به راه انداخت موضوع واضح شد.

کلانتری با اشاره به اینکه دشمن بر مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، مانور داده است، تصریح کرد: دانشگاه یکی از این حوزه‌ها بود و با دانشجویانی سر و کار داشتیم که چند سال تجربه حضور در محیط آموزشی نداشتند و گسست و اختلال عظیم در تربیت و جامعه پذیری آنها به وجود آمده و در فضای مجازیی حضور داشتند که تحت حکمرانی جمهوری اسلامی نبود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر اینکه اگر مشکلات را شناسایی و رفع نکنیم این بحران‌ها ادامه دار خواهد بود، ادامه داد: سواد رسانه‌ای ما بسیار ضعیف است و بسیاری از اساتید سواد رسانه‌ای ندارند و اغلب آنها در ابتدا قبول نمی‌کردند که این آشوب‌ها از سوی دشمن طراحی شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه نهضت سواد رسانه‌ای نیاز داریم تا دانشجویان و اساتید با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای رسانه‌ای جدید آشنا شوند، افزود: مسائل و مشکلات فقط مربوط به سیاست نیست و بیشتر مربوط به نهاد خانواده و جامعه است.

وی افزود: وقتی کارکرد اصلی دانشگاه در خطر باشد و امنیت جامعه در معرض خطر قرار گیرد چاره‌ای جز برخوردهای قانونی نیست و نمی‌توان به عنوان رأفت اسلامی نظم جامعه را به خطر انداخت لذا از ظرفیت‌های اقناعی و خانواده‌ها باید استفاده کرد و در صورت اجبار باید از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با دانشجویان و اساتید متخلف و قانون گریز استفاده کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر میدان دادن به مجموعه‌های دانشجویی شناسنامه دار گفت: حمایت از این جمع‌ها، مدنیت در دانشگاه را بالا برده و رفتارهای هیجانی کم می‌شود و به سمت عقلانیت پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه اختلاط دانشجویان یک پروژه است اما برخورد با آن باید هوشمندانه باشد، تصریح کرد: پروژه اختلاط یک پروژه بیرونی است و تعداد دانشجویان خواستار اختلاط بسیار کم است اما بازنمایی زیادی دارد.