ادبیات قبیح استفاده شده در تجمعات دور از شان دانشگاه و دانشجو است

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای برخی از رفتارها و ادبیات قبیح استفاده شده در تجمعات را دور از شان دانشگاه و دانشجو دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است: عصر روز چهارشنبه چهارم آبان، متاسفانه با خبری مواجه شدیم که قلب هر آزاده‌ای را در هم می‌فشرد. وقوع حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ و در پی آن شهادت مظلومانه شماری از زائرین و هموطنان بی گناهمان در آتش هجوم وحشیانه و بی رحمانه‌ی گلوله‌های گروهک تکفیری، بار دیگر گرد اندوه را بر چهره کشور عزیزمان نشاند.

در حالی که داعش با اعلام رسمی این کشتار بی رحمانه را با وقاحت تمام به عهده گرفت، اما عده‌ای در این میان مدعی شدند که جمهوری اسلامی خود اقدام به این کشته سازی و جنایت کرده است. ادعایی که ناشی از اقدامات و برنامه ریزی مداوم جنگ روانی رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در هیاهوی تجمعات و به انحراف کشیدن اعتراض مردم از مسیر واقعی و آسیب به امنیت ملی و تفرقه افکنی نشات می‌گرفت. همان کسانی که سال‌ها از هیچ گونه تلاش و اقدامی علیه ملت ایران فروگذاری نکردند.

جریاناتی که با دروغ پراکنی و تفرقه افکنی مطالبات مردم و دانشجویان را همواره به حاشیه بردند و این اعتراضات را راهی برای اخلال در فضای امنیتی و تجزیه طلبی خود بر شمردند. حال با جنایت صورت گرفته بر همگان مبرهن است که دامن زدن بیشتر به آشوب‌های خیابانی و اعتراضات نا به هنجار در به بار نشستن اهداف اشرار و این طالبان تجزیه طلب معنا پیدا می‌کند و امنیت ملی را بیش از پیش نشانه می‌گیرد.

در پی تحرکات معاندین و مخالفین خارجی برخی دانشجویان به رغم اعلام برائت با بعضی گروه‌ها و افراد، در عمل با چنین جریاناتی که تیغ تیز برای جدایی و تجزیه به دست دارند همسو شدند و شروع به هتک حرمت به مقدسات و شعارهای هنجار شکنانه و فحاشی در محیط دانشگاه کردند و با وجود شرایطی مسالمت آمیز و ایجاد گفتگو و پیگیری مطالبانی هم، چون ازادی دانشجویان زندانی اقدام به سردادن شعارهایی جنسی و ساختارشکنانه برای احقاق حقوق زنان و ازادی کردند.

بسیج دانشجویی به شدت شعارهای تند و هنجارشکن سرداده شده را محکوم می‌کند و برخی از رفتارها و ادبیات قبیح استفاده شده توسط برخی از دانشجویان را به دور از شان و جایگاه دانشگاه و محیط دانشجویی می‌پندارد.

پیگیری، محکومیت و برخورد قاطع با اخلالگران امنیت ملی و مسببان حوادث اخیر وظیفه‌ای مهم است که بر دوش مسئولان قرار دارد؛ چرا که هر اقدامی که زمینه را برای ناامنی در این کشور فراهم ساخته قدمی در راستای این جنایت بزرگ بوده است و نتیجه این اقدامات و ادامه‌ی اعتراضات هنجارشکنانه مقوله‌ای جزء کمک به اهداف دشمنان خونی و قسم خورده ملت ایران نیست.

جنبش دانشجویی و در پیشاپیش آن بسیج دانشجویی ضمن محکومیت متولیان اصلی این حادثه تروریستی ناگوار، خواستار پیگیری سریع و به جد و مجازات شدید بانیان وضع موجود است.