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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۷

تصادف رانندگی در بخش وراوی یک کشته برجاگذاشت

تصادف رانندگی در بخش وراوی یک کشته برجاگذاشت

لامرد - تصادف رانندگی در بخش وراوی استان فارس یک کشته و یک مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در کیلومتر ۲ محور وراوی به مهر حدفاصل وراوی نرمان یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس بایک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که یک کشته ویک زخمی برجا گذاشت.

راکب موتورسیکلت برای درمان به بیمارستان لامرد اعزام شد و ترک نشین موتورسیکلت که فردی ۳۴ ساله و ساکن روستای نرمان نیز بوده براثر شدت جراحات وارده (ضربه مغزی) شده و در دم فوت کرد.

سرگرد علیرضابرومندی فرمانده پلیس راه لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص علت اصلی این تصادف را عدم توجه به جلو راننده خودروی پژو پارس اعلام کرد.

کد مطلب 5621789

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