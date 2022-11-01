افزایش اشتغال همگام با جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری جزو اولویت‌های مهم و نخست دولت محسوب می‌شود که در مسیر تحقق آن، گام‌هایی برداشته شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در فصل تابستان به عدد کم سابقه ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده، این در حالی است که برخی در ابتدا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد را دلیل کاهش نرخ بیکاری تصور می‌کردند اما بر اساس گزارش این مرکز، تعداد افراد فعال اقتصادی که تشکیل دهنده جمعیت مشارکت کننده در اقتصاد هستند در تابستان امسال با ۲۱۱ هزار نفر افزایش به شش میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.

از طرف دیگر تعداد افراد دارای شغل در کشور با ۳۷۳ هزار نفر رشد به ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار نفر افزایش یافته است.

تعداد جمعیت بیکار ۱۵ سال و بیشتر و فارغ التحصیل آموزش عالی از یک میلیون و دوازده هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است و این افزایش رشد اشتغال در شرایطی رخ داد که به دلیل خشکسالی تعداد شاغلان در بخش کشاورزی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کمتر شده است. همچنین تعداد افراد شاغل در بخش صنعت ۱۲۲ هزار نفر و شاغلان در بخش خدمات ۵۴۶ هزار نفر بیشتر شده است، بنابراین کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال دلایل اقتصادی داشته و بیانگر حرکت اقتصادی ایران به سمت رونق نسبی است.

دولت سیزدهم از روز نخست آغاز فعالیت سعی کرد تا با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح و افزایش رونق در بخش تولید، اشتغال در کشور را افزایش دهد، اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای احیای واحدهای راکد در سال جاری و همچنین بازگشت ۷۷۰ واحد صنعتی راکد در کشور به چرخه تولید را می‌توان از اقدامات مثبت دولت برای رونق در بخش تولید عنوان کرد که آمارها نیز مهر تأییدی بر این سیاست‌ها می‌زنند.

آمارهای منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حاکی از رشد تولیدات ۲۸۰ شرکت بورسی در شهریورماه است میزان تولیدات کل شرکت‌های صنعتی بورسی در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین میزان تولیدات شرکت‌های بورسی در شهریور ماه درمجموع ۵.۳ درصد بیشتر از مرداد ماه بوده است.

در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، فلزات اساسی ۹.۴ درصد، صنایع شیمایی ۱.۳ درصد، خودرو و قطعات ۲۱.۹ درصد، کانی‌های غیرفلزی ۷ درصد، صنایع دارویی ۱.۹ درصد، لاستیک و پلاستیک ۳.۷ درصد، ماشین آلات و تجهیزات ۱۶.۲ درصد، فرآورده‌های نفتی ۱۴.۸ درصد و محصولات فلزی ۵ درصد رشد تولید داشته‌اند.

این در حالی است که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در تیرماه و مرداد نیز به ترتیب ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد افزایش داشته است که همگی حاکی از رشد رونق تولید و کاهش بیکاری به واسطه این رونق است و بخش تولید در اقتصاد ایران علی رغم همه مشکلاتی که با آن مواجه است وضعیت امیدوار کننده‌ای دارد که می‌تواند به تداوم کاهش نرخ بیکاری برسد.