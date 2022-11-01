مراسم اختتامیه اولین دوره لیگ تیراندازی خفیف ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه اولین دوره لیگ تیراندازی خفیف ارتش با حضور امیر سرتیپ کیومرث شرفی، معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ دوم حسین امیدی، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش و مدیران تربیت بدنی نیروهای تابعه و جمعی از پیشکسوتان کشوری و لشکری رشته تیراتدازی، به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

امیر امیدی در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: رشته تیراندازی از کاربردی ترین و پراهمیت ترین رشته های ورزشی فعال در ارتش می باشد که در اولین دوره برگزاری این رقابت ها ۵۰ ورزشکار در قالب ۱۲ تیم از سراسر ارتش حضور داشتند.

گفتنی است، در این دوره از رقابت ها سرهنگ چنگیز مسیب زاده، مدیر تربیت بدنی نزاجا مقام قهرمانی در رشته تپانچه ۲۵ متر و حسین باقری مقام قهرمانی تفنگ ۳ وضعیت ۵۰ متر را کسب کردند