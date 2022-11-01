معلمان استان بوشهر وارد عرصه جهاد تبیین شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح سه‌شنبه در مراسم تجدید میثاق دانش‌آموزان با شهدا در گلزار شهدای بوشهر اظهار داشت: یک عده‌ای به نام مردم خیانت‌های بسیاری به مردم کردند، در اوج نادانی به بهانه اینکه ما حامی مردم هستیم؛ کدام مردم، شما حامی داعش هستید.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر روایت صحیح از وقایع و رویدادها را ضروری دانست و تأکید کرد: معلمان ما باید در جهاد تبیین پیشگام باشند و مسائل را دقیق و واقعی به اطلاع دانش‌آموزان برسانند.

وی جهاد تبیین را از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: اگر معلمان وارد عرصه تبیین نشوند دشمن جای جلاد و شهید را عوض خواهد کرد.

موحدی اظهار داشت: معلم که افسر سپاه پیشرفت کشور است باید در یک جنگ و جهاد شرکت کند که آن جهاد تبیین است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر گفت: دشمنان در حوزه جنگ سخت هیچ موفقیتی به دست نیافتند و به جنگ نرم با تمام ظرفیت‌ها پای کار آمده است و وظیفه معلمان مقابله با این ترفند باید باشد.

وی اظهار کرد: معلمان در همه دوره‌های انقلاب نقش خود را به خوبی ایفا کردند و هرگاه نیاز به آنها بوده انقلابی وارد شدند که نمونه آن حضور در جبهه‌های حق علیه باطل و دوران کرونا است.