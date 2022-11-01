رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خواستار حمایت خیرین از نخبگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی مدیریت سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه و با حضور دکتر حسین قناعتی؛ رئیس دانشگاه، معاون توسعه و مدیران و خیرین، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و حامیان حوزه سلامت برگزار شد.

دکتر حسین قناعتی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضعیت کنونی ایران در منطقه خاورمیانه به تاب آوری خوب کشور در بحران کووید ۱۹ اشاره کرد و بسیاری از چالش های بوجود آمده ی کنونی را ناشی از چابک نبودن مباحث مدیریتی دانست.

وی افزود: در هر مقطع زمانی باید هوشمندانه برخورد و سرمایه گذاری ها را با توجه به اولویت ها هدایت کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در موضوع بهداشت خاطرنشان کرد: شهر تهران به لحاظ بهداشتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید برای رفع این موضوع، نظام مشبکی را تعریف کرد که بتواند به صورت لایه لایه توسعه یابد و خدمات رسانی کند.

وی گفت: با تجهیز، بازسازی و یا راه اندازی خانه های بهداشت می توانیم نظام بهداشتی را از ارجاع مستقیم به بیمارستانها دور کنیم و خدمات بهتری را به شهروندان اختصاص دهیم.

قناعتی با گزارشی از روند فعالیت هایی که در دانشگاه حضور خیرین را می طلبد، گفت: امروز در این دانشگاه بزرگ، جوانان و مخترعانی وجود دارند که با وجود پیشنهادات عالی از کشورهای دیگر، ترجیح دادند تا محصولات و ایده هایشان را در وطن خود اجرایی کنند و افتخار بزرگ دستاوردهایشان برای ایران به ثبت برسد و ما امیدواریم با کمک شما خیرین بتوانیم از آنها حمایت کنیم.

دکتر رحیم نیا معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ضمن قدردانی از حضور خیرین بر هدایت کردن منابع مالی به سمت اولویت های دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت: گاهی ممکن است این هدایت ها در طرح های عمرانی هزینه شود و گاهی در موضوعات دارویی و درمانی. بنابراین بهتر است ساز و کار این موضوع با مشورت خیرین به سمت مباحث پر ضرورت هدایت شود.

در ادامه تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران همکاری خیرین را در زمینه های ساخت و ساز و راه اندازی خانه های بهداشتی، امور تحقیقاتی، حمایت از استارتاپها، حمایت از جوانان ایده پرداز و مخترع، مرکز بازیافت تجهیزات پزشکی، هلدینگ های سرویس دهنده، حمایت از دانشجویان دانشگاه،گردشگری سلامت و ... را خواستار شد.

در ادامه هر یک از خیرین گزارشی از فعالیت های خود را ارائه کردند و پیرامون موضوعاتی چون: تکریم خیرین سلامت، اعطای درجه دکتری افتخاری، ارتباطات بیشتر با NGOها، اجرای طرح های عملیاتی، توجه به بحث درمان و جمعیت سالمند کشور، تقدیر از بانوان خیر، دهکده سلامت قلب، گزارش نتیجه فرایندها به خیرین، اتمام پروژه های نیمه کاره و ... بحث و تبادل نظر شد.