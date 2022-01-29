به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به همراه دکتر محمدحسین آیتی، معاون بین‌الملل، دکتر محمدتقی بیگ محمدی، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر محمد شریعتی، مدیرگروه پزشکی اجتماعی و جواد رفیع، جانشین رئیس در دانشگاه سبطین در سفر به عراق موضوع راه‌اندازی این دانشگاه را پیگیری کردند.

دکتر حسین قناعتی در حاشیه این سفر گفت: با توجه به راه‌اندازی دانشگاه سبطین عراق - شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلا - که توسط عتبه امام حسین (ع) ساخته شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد، با هیئتی از مسئولان دانشگاه و مسئولان تعیین‌شده برای این دانشگاه به عراق سفر کردیم.

وی افزود: در این جلسه احکام در چهار بخش به تصویب دو طرف قرار گرفت و مقرر شد تا دو روز دیگر احکام صادر و دانشگاه سبطین کارش را از سه روز دیگر به‌طور رسمی آغاز کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در ابتدا در دانشگاه سبطین دوره‌های تکمیلی، دوره‌های فلوشیپ، دوره‌های آموزش پزشکی و دوره‌های کوتاه‌مدت راه‌اندازی خواهد شد، گفت: آبان ماه سال آینده، گروه اول پزشکی که در کنکور امسال عراق پذیرفته می‌شوند تحصیل خود را آغاز می‌کنند.

قناعتی با اشاره به بازدید خود و تیم همراه از دانشگاه وارث الانبیا گفت: این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های بزرگ کربلاست که ۵ سال است کار خود را آغاز کرده و ۶ دانشکده دارد و ۸۰۰ دانشجوی سال اول و دوم در حال تحصیل هستند.

وی افزود: با هیئت‌رئیسه این دانشگاه جلسه داشتیم و درباره همکاری مشترک با این دانشگاه صحبت و بنا شد نسخه های همکاری تهیه و امضا شود. این سومین دانشگاه عراق است که وارد همکاری شدیم امیدوارم بتوانیم پوشش بیشتری با سایر دانشگاه‌ها در عراق داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: در این نشست درباره ایجاد نظام شبکه و پزشک خانواده صحبت شد تا با کمک به سیستم بهداشتی درمانی عراق آنان نیز بتوانند پیشرفت‌هایی نظیر ایران داشته باشند. همچنین قرار شد مرکز تولید سیاست‌های سلامت و رشته‌های سیاستگذاری در سلامت که حاصل تجربیات ارزنده همکاران است در آنجا پیاده شود.