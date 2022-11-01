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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

فوتبال ساحلی جام بین قاره ای؛

عکس یادگاری کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با همتایان

عکس یادگاری کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با همتایان

در مراسم معرفی کاپیتانهای تیمهای ملی فوتبال ساحلی شرکت کننده در رقابتهای بین قاره ای امارات، مسلم مسیگر بازیکن باسابقه تیم ملی فوتبال ساحلی به عنوان کاپیتان حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معرفی کاپیتان تیم‌های حاضر در مسابقات بین قاره‌ای فوتبال ساحلی ۲۰۲۲ توسط سازمان جهانی فوتبال ساحلی امروز سه شنبه در پالم تاور جمیرا (جزیره نخل) دبی برگزار شد.

در این مراسم مسلم مسیگر بازیکن با سابقه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات معرفی شد و گفت و گویی با دوربین بخش رسانه‌ای رقابتها و همچنین دوربین بخش رسانه‌ای فدراسیون فوتبال انجام داد که تا دقایقی دیگر منتشر خواهد شد.

به غیر از مسیگر، کاپیتان‌های تیم‌های برزیل، اسپانیا، پاراگوئه، ژاپن، آمریکا، امارات و عربستان در این مراسم حضور داشتند و با یکدیگر خوش و بش کردند.

کد مطلب 5622042

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