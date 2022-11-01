به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، در همایش پدافند غیر عامل در نظام سلامت کشور به بررسی پدافند کالبدی شهری پرداخت و گفت: اگر زیرساخت‌های شهری تحت تأثیر حوادث قرار گیرد، نظام سلامت نیز درگیر می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه به تشریح وظایف شهرداری در این زمینه پرداخت و از پشتیبانی‌های عمومی، تأمین خدمات تأسیسات زیربنایی، رفع آلودگی، اطفای حریق، تشکیل و فعال‌سازی کمیته پدافند غیرعامل در مجموعه شهرداری تهران، انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر تهران و تهیه پیوست ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل پروژه‌های شهری نام برد و توضیحاتی در این خصوص ارائه داد.

وی در ادامه ضمن تشریح وظایف کلی معاونت پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به تشریح اقدامات انجام گرفته در حوزه پدافند کالبدی پرداخت و از طرح جامع مطالعاتی پدافند غیرعامل شهر تهران، توافق‌نامه سازمان پدافند غیرعامل کشور و شهرداری تهران، بررسی سریع رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در ساختمان‌های عمومی تحت مدیریت شهرداری تهران، طرح مطالعاتی تعیین مخاطرات پرتوی محتمل در شهر تهران و راهبری و پیگیری مصوبات برنامه عملیاتی واکنش اضطراری و تخلیه امن مترو کمیته فضای زیرسطحی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برد.

وی در پایان تاکید کرد که پدافند غیر عامل موضوعی است که در طول سال باید به آن توجه کرد و الزامات آن را مدنظر قرار داد.