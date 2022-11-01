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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر:

۷۲۰۰ تن انواع کود شیمیایی در استان بوشهر توزیع می‌شود

۷۲۰۰ تن انواع کود شیمیایی در استان بوشهر توزیع می‌شود

بوشهر- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تامین و توزیع هفت هزار و ۲۱۳ تن انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشت‌های پاییزه در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از تأمین، تدارک و توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشت‌های پاییزه استان بوشهر خبر داد افزود: مقدار هفت هزار و ۲۱۳ تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بر اساس سهمیه بندی سازمان جهاد کشاورزی و از طریق سامانه پهنه بندی و صدور حواله الکترونیکی، از ابتدای سال جاری تاکنون توزیع و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: با تخصیص‌های به موقع کود شیمیایی و حمل و نقل سریع آن، در تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان برای کشت‌های پاییزه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

عمرانی گفت: توزیع کود علاوه بر ذخیره انباری، از مبدا عسلویه نیز به مقصد کارگزاران تحت پوشش حمل و تخلیه می‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و ۴۲۴ تن انواع کود شیمیایی در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ذخیره استراتژیک شده است.

کد مطلب 5622094

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