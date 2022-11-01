رئیس مجمع بسیجیان خوزستان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر امروز سه شنبه مجمع بسیجیان خوزستان با حضور اعضا و با موضوع انتخاب رئیس، نایب رئیس و ناظر مجمع در اهواز برگزار شد.

در این انتخابات محمد راضی جلالی، محمد خانچی، ناصر سودانی، محمود نوری و عبدالرضا جانگران نژاد برای انتخاب در هیئت رئیسه مجمع بسیجیان خوزستان نامزد شده بودند.

با رأی اعضای مجمع، خانچی با ۱۷۷ رأی به عنوان رئیس، سودانی با ۱۰۹ رأی به عنوان نایب رئیس و جانگران نژاد با ۵۳ رأی به عنوان ناظر این مجمع در خوزستان شناخته شدند.

انتخابات این مجمع هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود که پیش از این سردار میرزاده به مدت ۲ سال، ریاست مجمع بسیجیان خوزستان را بر عهده داشت.