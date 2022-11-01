  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

رئیس مجمع بسیجیان خوزستان انتخاب شد

رئیس مجمع بسیجیان خوزستان انتخاب شد

اهواز- انتخابات هیئت رئیسه مجمع بسیجیان خوزستان برگزار و رئیس آن پس از شمارش آرا نیز انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر امروز سه شنبه مجمع بسیجیان خوزستان با حضور اعضا و با موضوع انتخاب رئیس، نایب رئیس و ناظر مجمع در اهواز برگزار شد.

در این انتخابات محمد راضی جلالی، محمد خانچی، ناصر سودانی، محمود نوری و عبدالرضا جانگران نژاد برای انتخاب در هیئت رئیسه مجمع بسیجیان خوزستان نامزد شده بودند.

با رأی اعضای مجمع، خانچی با ۱۷۷ رأی به عنوان رئیس، سودانی با ۱۰۹ رأی به عنوان نایب رئیس و جانگران نژاد با ۵۳ رأی به عنوان ناظر این مجمع در خوزستان شناخته شدند.

انتخابات این مجمع هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود که پیش از این سردار میرزاده به مدت ۲ سال، ریاست مجمع بسیجیان خوزستان را بر عهده داشت.

کد مطلب 5622286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها