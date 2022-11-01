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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۵۵

محمد اسلامی در گفتگو با المیادین تأکید کرد؛

ضرورت توقف اتهام زنی علیه ایران/پایبندی به برجام به شرط لغو تحریم

ضرورت توقف اتهام زنی علیه ایران/پایبندی به برجام به شرط لغو تحریم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تأکید بر ضرورت بسته شدن پرونده اتهام زنی و طرح ادعا علیه برنامه هسته ای ایران، گفت که تهران به شرط لغو تحریم ها به توافق هسته ای سال 2015 پایبند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به مذاکرات لغو تحریم‌ها علیه ایران با شبکه تلویزیونی المیادین گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، «محمد اسلامی» در مصاحبه با المیادین بر ضرورت بسته شدن پرونده اتهامات و طرح ادعاها ضد برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات لغو تحریم‌ها تأکید کرد.

وی در ادامه تصریح کرد که هر نوع توافق هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که همه طرف‌ها به آن پایبند باشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: تهران به توافق ۲۰۱۵ پایبند است، مشروط به اینکه دیگران به مفاد آن پایبند باشند که مهم‌ترین آن رفع تحریم‌ها است.

این سخنان اسلامی در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز دوشنبه گفت: مواضع سیاسی واشنگتن با پیام‌هایی که برای ما ارسال می‌کند متفاوت است، اما در خصوص توافق هسته‌ای فعالیت مؤثری وجود دارد و رکود سیاسی در انتقال دیدگاه‌ها وجود ندارد.

ایران همیشه تأکید می‌کند که برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدی است و در رسیدن به یک توافق «خوب، قوی و پایدار» تردید نخواهد کرد اما خواستار تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از هر گونه توافق است و بسته شدن پرونده اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

کد مطلب 5622295

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای مالی بیخاصیت این هم از پایبندی ایران بر برجام حالا شما سریعا لغو تحریمها را اعلام بفرمایید

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