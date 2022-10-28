دولت منتظر نتیجه برجام نیست/ تحلیل مشاوران غربی‌ غلط است

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات اخیر «رابرت مالی» دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه برجام در اولویت آن‌ها قرار ندارد، گفت: همان‌طور که پیش از این مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کرده بودند، مشکل غربی‌ها در مشاوران آن‌ها است چرا که این مشاوران در ایران و مرکز ماجرا حضور ندارند اما همین افراد هستند که فضای کشور، صحنه‌های مهم و اتفاقات سیاسی را برای مقامات غربی گزارش و تحلیل می‌کنند.

وی افزود: همانطور که بارها دیده شده، مشاوران غربی‌ها کسانی هستند که دچار اشتباهات استراتژیک می‌شوند و این چندمین بار است که گزارشات و تحلیل‌هایی که از اتفاقات داخل ایران به مقامات غربی می‌فرستند، موجب ذوق‌زدگی بیخود آن‌ها می‌شود؛ به طوری که گمان می‌کنند شرایطی به وجود آمده است که می‌توانند امتیازات بیشتری بگیرند یا هجمه‌های سنگین‌تری علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته تجربه نشان می‌دهد که بعد از مدتی غرب به این نتیجه می‌رسد که در تحلیل مسیر و اتخاذ تصمیم دچار اشتباه شده است و مجدداً به موضع قبلی خود باز می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات رابرت مالی نیز برگرفته از گزارشات غلط همان مشاورانی است که تحلیل‌های غیرواقع و به دور از حقیقت به او ارائه داده‌اند.

زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به چنین اظهاراتی می‌توان گفت برجام به بن‌بست رسیده است، گفت: مهم آن است که دولت سیزدهم خود را معطل برجام نکرده، هر چند طبیعی است که احیای این توافق با برخی از مسائل اقتصادی کشور گره خورده باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه وابستگی برخی مسائل اقتصادی به احیای برجام ممکن است کم یا زیاد باشد، یادآور شد: نمی‌توانیم بگوییم احیای برجام هیچ اهمیت یا تأثیری نخواهد داشت؛ اما حقیقت آن است که دولت حجت‌الاسلام رئیسی در یک سال گذشته موفق شده بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی را بدون برجام پیش ببرد.

‌وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از شاخص‌های کلان اقتصادی را در یک سال عملکرد دولت سیزدهم، موفق ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: در حوزه وصول مطالبات نفتی تقریباً در شش ماه اول سال، حدود ۵۶۰ درصد از سال گذشته جلوتر بوده‌ایم. همچنین دولت سیزدهم باعث شده مراودات بهتری با دنیا داشته باشیم، به ویژه ارتباطات ما با شرق و آسیای میانه در این مدت گسترش مطلوبی داشته است.

زنگنه با بیان اینکه دولت مسیر خود را بدون اینکه معطل برجام بماند به پیش می‌برد، تاکید کرد: در جلساتی که با دولت داشتیم هرگز این عبارت را نشنیده‌ایم که «منتظر هستیم ببینیم نتیجه برجام چه خواهد شد»؛ این در حالی است که این عبارت را به کرات از دولت قبل شنیده بودیم. بنابراین اظهارات این چنینی از سوی غرب و مقامات آنها تغییر یا اصلاح خاصی در سیاست، ساختار و نظام داخلی جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم آن است که بسیاری از مشکلات ما در کشور به دلایل مسائل داخلی هستند که اگر دولت به حل آنها اهتمام داشته باشد، از آنها عبور خواهیم کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: کارآمد کردن ساختار داخلی، حل مشکلات حوزه‌هایی همچون بازار سرمایه، کسب و کار و همچنین رسیدگی به وزارتخانه‌های حائز اهمیت می‌تواند بخش عظیمی از مسائل کشور را حل کند به طوری که دیگر نیاز خاصی به برجام نداشته باشیم.