«حسن مسلمی نائینی» رئیس جهاد دانشگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱) دکتر حسن مسلمی نائینی را به‌عنوان رئیس جهاددانشگاهی انتخاب کردند.



این انتخاب پس‌از آن انجام گرفت که صبح امروز در یکصد و شصتمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی نامبرده به‌عنوان نامزد گزینه ریاست این نهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد.



دکتر حسن مسلمی نائینی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته مکانیک گرایش مهندسی ساخت و تولید است و هم‌اکنون ریاست دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه را برعهده دارد.



مدیرکل بورس دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دهم و معاون سازمان امور دانشجویان کشور از جمله سوابق اجرای وی به شمار می‌رود.



مسئولیت امور تبلیغی و انجام فعالیت تحقیقاتی در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان طی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ نیز در کارنامه کاری دکتر مسلمی نائینی به چشم می‌خورد.



مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران و عضو کمیته پدافند غیر عامل این وزارتخانه، عضویت در هیأت ممیز دانشگاه پیام نور، مشاور امور دانشگاهیان استاندار اصفهان، عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران، عضو شورای عالی پژوهش گروه صنعتی سدید، عضو هیئت‌امنای باشگاه دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش‌وپرورش و… از دیگر سوابق رئیس جدید جهاددانشگاهی است.



در سوابق پژوهشی این استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس می‌توان به انتشار بیش از ۱۴۵ مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی و همچنین دارا بودن بالغ‌بر ۱۴۰ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی و علمی ترویجی و انتخاب به‌عنوان دانشجو، پژوهشگر و رساله برتر در دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد.



گفتنی است در سوم خردادماه سال جاری دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی به‌عنوان رئیس جهاددانشگاهی انتخاب‌شده بود که با انتصاب وی به‌عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر مسلمی نائینی سکان‌دار جدید این نهاد شد.