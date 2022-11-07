مصوبه انتخاب رییس جهاددانشگاهی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأیید انتخاب دکتر حسن مسلمی نائینی به‌عنوان رئیس جهاددانشگاهی که در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ این شورا به تصویب رسیده و توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

در این ابلاغ آمده است:

«با استناد به ماده ۷ اساسنامه جهاددانشگاهی (مصوبه جلسه ۲۶۳ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای حسن مسلمی نائینی به‌عنوان رئیس جهاددانشگاهی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود».

به دنبال انتخاب روح‌الله دهقانی فیروزآبادی از سوی رئیس جمهور به‌عنوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۰ آبان ماه خود صلاحیت دکتر مسلمی نائینی را به‌عنوان رئیس جهاددانشگاهی تائید کردند.