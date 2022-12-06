دشمن به دنبال اختلاف افکنی بین جنبش های دانشجویی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی؛ حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذرماه، روز دانشجو صادر کرد. در پیام حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذرماه، آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شانزدهم آذرماه، روز دانشجو را گرامی دارم و به ارواح طیبه شهدای والامقام دانشجو به‌ویژه سه آذر اهورایی، شهید مصطفی بزرگ‌نیا، شهید مهدی شریعت‌رضوی و شهیداحمد قند چی سلام و درود می‌فرستم.

دانشجویان، عصاره اراده و توانایی‌های ملت و ثروت اصلی کشورند که آینده میهن را به دست می‌گیرند؛ دانشگاه نیز در قیاس با سایر زیرساخت‌های حیاتی و گوناگون کشور، به سبب اهمیت، در صدر قرار می‌گیرد. با این حال، اگر عناصری هم‌چون بینش خودباورانه، جوشش علمی و عملی، آرمان‌گرایی و جنبش دانشجویی، مطالبه گری و شناخت صحیح قدرت‌های مسلط جهانی در ساحت دانشگاه نباشد، همان می‌شود که در دانشگاه پیش از انقلاب، تجربه شد؛ دانشگاهی که دانشجو را برای کارمندی در دستگاه دیوان‌سالار دولتی تربیت می‌کرد؛ اگر دانش‌آموخته‌ای را به صنعت می‌فرستاد، نباید بیش از یک کاروَر تجهیزات وارداتی یا نصاب و سرهم بندکننده قطعات از وی انتظار می‌رفت؛ چراکه تا آن زمان یا به‌کل از عنصری به نام تحقیقات بی‌خبر بود یا در سطح نازلی به آن پرداخته‌بود؛ اعتماد به‌نفس و خودباوری در آن نظام آموزش و تربیت متخصص، اجزایی کم‌بها بودند. حضور پزشکان خارجی در کشور، هزینه‌های گزاف اعزام بیماران به خارج برای ادامه روند درمان و کمبود شدید پزشکان زن نیز از عدم کارکرد کلی دانشگاه در این بخش بود. نه تنها علوم مهندسی و پزشکی بلکه مصادیق و مثال‌های دیگری در حوزه‌های مختلف علمی از زبان اساتید و پیشکسوتان دانشگاهی در رابطه با نقص بنیادی و رویکرد دانشگاه آن دوران نیز قابل بیان است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با مجاهدت‌های دانشجویانی که به اتکای نیروی معنوی درونی‌شان و بیداری ناشی از کلام روشنگرانه امام خمینی (ره)، حرف و خواست ملت یعنی میل به استقلال و پیشرفت عزتمندانه را به ساحت دانشگاه منتقل کردند، حرکت عظیم و زاینده‌ای با محور ایمان و آرمان‌خواهی شروع شد. حرکتی که در تداوم فریادهای حق‌طلبانه آذر ۳۲ و مبارزات طولانی پس از آن و صدالبته در تعارض با منافع قدرت‌های مسلط جهانی و برنامه‌ای بود که قصد داشتند برای دانشگاه‌های کشور به اجرا درآورند.

دفاع مقدس، اولین محک جدی دانشگاه برای نزدیک‌شدن به نیازهای واقعی جامعه محسوب می‌شد؛ آن‌هم در ایامی که میهن، یکپارچه جامه‌ی دفاع همه‌جانبه به تن کرده بود؛ خوشبختانه، یک حرکت علمی و عملی برای دفاع یا به تعبیر درست آن، دفاع دانش‌بنیان به بهترین شکل جهادی خود، آغاز شد. جهاد دانشگاهی، مشتاقانه سنگ بنای این ارتباط را تحکیم بخشید و طرح‌های بسیاری را با همراهی و اعتماد بخش‌های نظامی کشور به سرانجام رساند. باز هم نقش دانشجویان جوان و پرانگیزه عضو جهاد دانشگاهی در برداشتن این گام بزرگ، شاخص بود.

تداوم تفکر انقلابی خودباور و متکی به توان داخلی، ثمرات کم‌نظیر دیگری را در زمینه‌های گوناگون دانش هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و ساخت تجهیزات پیشرفته دفاعی رقم زد که به فضل الهی این نهضت علمی، هم‌چنان ادامه دارد.

۱۶ آذر و روز دانشجو بهترین فرصت برای تبیین و مرور این گام‌های بزرگ و صد البته کشف و بیان توطئه‌های دشمن برای ایجاد توقف و انحراف در ساحت علم و دانشگاه است.

دانشجویان عزیز و آینده‌دار میهن!

تغییر و وارونه نشان‌دادن اولویت‌ها به دانشجویان، یکی از سلاح‌های دشمنان در برابر نظام دانشگاهی ماست. آن‌ها یقیناً می‌خواهند سهم غیرقابل انکار خود در بروز معضلات و عقب‌ماندگی ملت‌ها را با تزویر و القای ناامیدی و ضعف، به حاشیه ببرند و برای این کار، دانشجویان به‌عنوان پیشران‌های جامعه و دانشگاه به‌عنوان زیرساخت حیاتی نوآوری و تحول در کشور، هدف دشمنان قرار می‌گیرند.

آن‌ها می‌خواهند جنبش‌های دانشجویی درکشور و تشکل‌های گوناگون و متنوع دانشجویی به‌جای این‌که بر نقاط فراوان اشتراک‌شان تأکید کنند و در راه پیشرفت کشور، هم‌افزا و مطالبه‌گر باشند، گریبان یکدیگر را به‌خاطر اختلافات بگیرند.

فرزندان سربلند ایران اسلامی!

دشمن، مجادله و توهین و نفرت را به‌جای منطق، مناظره و تمرین رواداری برای ساحت دانشگاه می‌پسندد و توقف و وابستگی را به‌جای حرکت، خودباوری و نوآوری القا می‌کند.

امروز به‌گواهی محققان‌مان، می‌توان گفت که تشکیلات و اراده‌هایی هم‌چون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در سایر علوم و فناوری‌های پیشرفته، عزم خود را برای عدم دستیابی جوانان جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه‌ها بیش از پیش جزم کرده‌اند؛ اما همان‌گونه که تا به حال به برکت مجاهدت‌های فراوان در میدان مبارزه، در بسیاری از زمینه‌ها از جمله فناوری‌های دفاعی، علوم هسته‌ای، فناوری نانو، شبیه‌سازی و سلول‌های بنیادی و درمان‌های نوین، از سد موانع عبورکرده‌ایم، امید است در سایر حوزه‌ها و بلکه در عبور از مرزهای فعلی در علم، پیش‌رویم و به دانش بشری بیافزاییم.

دانشجویان غیور و پرانگیزه!

تا تحقق کامل دانشگاه مسأله‌محور انقلابی و اجماع همه مسئولان بر موضوع باور توان ملی، با تقویت نیروی الهی درونی و به‌کارگیری استعداد و توانایی‌هایتان، در راه پیشرفت کشور به‌پیش روید؛ خاطرتان جمع باشد که این راه، آزموده شده است. جهاددانشگاهی به‌عنوان یک نمونه عینی که توانست با غلبه بر موانع داخلی و خارجی افتخارآفرین باشد، در برابر دیدگان شما عزیزان قرار دارد.

اطمینان دارم به رغم هیاهو و القائات دشمنان این مرز و بوم، جوانان باایمان و سخت‌کوش ما در راه پیشرفت عزتمندانه کشور عزیزمان، سربلند خواهند بود.

از خداوند سبحان، سلامتی و سربلندی دانشجویان، اساتید و دانشگاهیان عزیز را مسألت می‌کنم. هم‌چنین فرصت را مغتنم شمرده و این روز را به دانشجویان محترم شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی تبریک می‌گویم.