پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از فروردین امسال تا ۱۰ آبان تعداد ۵۸۰ هزار نفر به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند که این امر حاکی از رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.



ضمناً تا تاریخ مذکور، تعداد ۴۷۹ هزار نفر به مبلغ ۱۹ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات فرزندآوری شدند.



بر اساس این گزارش از ۶ تیر ماه تا تاریخ ۱۰ آبان سال جاری نیز تعداد ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ پرونده وام ودیعه مسکن تشکیل شده است که از این تعداد ۱۲۸ هزار نفر به میزان بالغ بر ۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.