‌فرید دهقانی در گفتگو با مهر با اشاره به فراخوان فروش ماشین آلات معدنی با تسهیلات ۱۲ درصد گفت: این طرح مربوط به آن دسته از ماشین آلاتی بود که سابقه تولید داخل ندارند؛ این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از تولیدات مواد معدنی توسط دستگاه‌هایی صورت می‌گیرد که در داخل کشور تولید نشده و ادعایی نیز مبنی بر تولید آن‌ها در آینده‌ای نزدیک وجود ندارد.

رئیس صندوق بیمه معادن همچنین اظهار کرد که این دسته از ماشین آلات معدنی به عنوان نهاده تولید در بخش معدن است که بایستی با سیاست‌گذاری‌هایی جدی در کمترین زمان ممکن، بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت در دسترس تولید کنندگان و معادن قرار بگیرد.

رئیس صندوق بیمه معادن اظهار کرد: براساس این پیشنهاد در صورتی که واردات ماشین آلات نو و زیر ۵ سال ساختی که سابقه تولید داخل ندارند آزاد شود، صندوق بیمه معادن با ارائه یک فراخوان و تسهیلات ۸۰ درصدی، ماشین آلاتی که طبق ادعای تولید کنندگان در داخل تولید می‌شود را به معدنکاران پیشنهاد داده و متقاضیان پس از ثبت نام، به منظور انعقاد قرارداد با سازندگان داخلی معرفی می‌شوند. این فراخوان آماده شده و در روز دهم یا یازدهم آبان ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت و کلیه متقاضیان بخش معدن که خواستار این دسته از ماشین آلات با تسهیلات ترجیحی هستند، می‌توانند ثبت نام کنند.

دهقانی مدعی شد که در حال حاضر هپکو برای تولید ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی از تاریخی که فراخوان زده می‌شود به مدت یک سال اعلام آمادگی کرده است که متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید این ماشین‌آلات با پیش پرداخت ۲۰ درصد و تسهیلات حداکثر ۱۲ درصد اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: پس از قرار گرفتن فراخوان بر روی سایت و ثبت نام متقاضیان، میزان استقبال از این دسته از ماشین آلات مشخص خواهد شد و اگر میزان تقاضا بیش از ۶۰۰ دستگاه بود از دیگر تولیدکنندگان تقاضای تولید و تأمین نیاز متقاضیان را خواهیم داشت اما اگر استقبال کمتر از این میزان بود، می‌توان گفت این دسته از ماشین آلات برای آن‌ها مزیت نداشته است. در واقع بایستی تولیدات داخلی به گونه‌ای باشد که حداکثر ارزش افزوده را در داخل کشور ایجاد کند. امیدوار هستیم این طرح منجر به افزایش تولیدات داخلی در بخش ماشین‌آلات معدنی شود.