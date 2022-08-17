ماشین آلات معدنی فرسوده است/ عدم تناسب عرضه و تقاضا

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با مهر در خصوص واردات ماشین‌آلات در بخش معدن، بیان کرد: ماشین آلات معدنی در کشور تولید می‌شود اما متأسفانه صنایع بزرگی که ماشین آلات معدنی تولید می‌کنند به تعداد کافی نیست و تولیدات‌شان نیز محدود است، در نتیجه نمی‌توانند تمامی نیازها را در حوزه ماشین آلات معدنی پاسخ دهند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در واقع شرکت‌هایی مانند هپکو که ماشین آلات سنگین و معدنی تولید می‌کنند توان تولید آن تعداد ماشین آلاتی را که مورد نیاز کشور است را ندارند و این امر موجب می‌شود که عرضه و تقاضا در تناسب نباشد و صنایع را با مشکلاتی رو به رو کند.

وی با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشین آلات معدنی، تاکید کرد: معادن به صورت جدی و فوری نیازمند نوسازی ناوگان ماشین آلات هستند چرا که این ناوگان‌ها فرسوده شده‌اند و حتماً باید نوسازی شوند. این فرسودگی باعث می‌شود هزینه تولید افزایش یابد و در ادامه شاهد کاهش تولیدات ماشین آلات باشیم.

حسینی کیا گفت: برای این‌که عرضه و تقاضا را در کنار هم قرار دهیم و مشکلاتی را که در تأمین ماشین آلات به وجود می‌آید را کمتر کنیم ناچار هستیم واردات در این حوزه داشته باشیم. این واردات را می‌توانیم به طور کامل آزاد نکنیم و برای آن تعداد و محدودیت قائل شویم تا از یک سو توسعه منابع و معادن را داشته باشیم و از سوی دیگر واحدهای تولیدی هم به تولیدات خودشان ادامه دهند.

وی ادامه داد: در حقیقت یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع بر سر صنایع، ممنوعیت واردات است. اگر این واردات متناسب و به میزان نیاز باشد قطعاً می‌تواند به صنایع جان تازه بدهد و یک بازار رقابتی را در کشور ایجاد کند.

حسینی کیا با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵۰۰۰ دستگاه راه سازی و معدنی، اظهار کرد: دولت تمامی تلاشش را در تأمین ماشین آلات انجام می‌دهد و همواره سعی دارد مشکلات را از سر راه بردارد اما متأسفانه اقدامی که مشهود باشد را از سوی دولت ندیده‌ایم و وزارت صمت باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: معاونت معادن و فرآوری مواد همواره می‌تواند در تأمین ماشین آلات، تسهیلات اعطا کند و گام‌های مؤثری در جهت نوسازی ناوگان‌های معادن داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به کیفیت ماشین آلاتی که به کشور وارد خواهند شد اشاره و تصریح کرد: ما برای واردات ماشین آلات به کشور محدودیت قائل شدیم و این نکته را نباید فراموش کنیم که این ماشین آلات باید به روز باشند و وزارت صنعت، معدن تجارت و همچنین سازمان استاندارد باید استانداردهای لازم را برای این ماشین آلات مشخص کنند.