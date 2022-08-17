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۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ماشین آلات معدنی فرسوده است/ عدم تناسب عرضه و تقاضا

ماشین آلات معدنی فرسوده است/ عدم تناسب عرضه و تقاضا

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ماشین آلات معدنی باید نوسازی شوند، گفت: تولیدکنندگان داخلی توان تولید آن تعداد ماشین آلاتی که مورد نیاز کشور است را ندارند.

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با مهر در خصوص واردات ماشین‌آلات در بخش معدن، بیان کرد: ماشین آلات معدنی در کشور تولید می‌شود اما متأسفانه صنایع بزرگی که ماشین آلات معدنی تولید می‌کنند به تعداد کافی نیست و تولیدات‌شان نیز محدود است، در نتیجه نمی‌توانند تمامی نیازها را در حوزه ماشین آلات معدنی پاسخ دهند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در واقع شرکت‌هایی مانند هپکو که ماشین آلات سنگین و معدنی تولید می‌کنند توان تولید آن تعداد ماشین آلاتی را که مورد نیاز کشور است را ندارند و این امر موجب می‌شود که عرضه و تقاضا در تناسب نباشد و صنایع را با مشکلاتی رو به رو کند.

وی با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشین آلات معدنی، تاکید کرد: معادن به صورت جدی و فوری نیازمند نوسازی ناوگان ماشین آلات هستند چرا که این ناوگان‌ها فرسوده شده‌اند و حتماً باید نوسازی شوند. این فرسودگی باعث می‌شود هزینه تولید افزایش یابد و در ادامه شاهد کاهش تولیدات ماشین آلات باشیم.

حسینی کیا گفت: برای این‌که عرضه و تقاضا را در کنار هم قرار دهیم و مشکلاتی را که در تأمین ماشین آلات به وجود می‌آید را کمتر کنیم ناچار هستیم واردات در این حوزه داشته باشیم. این واردات را می‌توانیم به طور کامل آزاد نکنیم و برای آن تعداد و محدودیت قائل شویم تا از یک سو توسعه منابع و معادن را داشته باشیم و از سوی دیگر واحدهای تولیدی هم به تولیدات خودشان ادامه دهند.

وی ادامه داد: در حقیقت یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع بر سر صنایع، ممنوعیت واردات است. اگر این واردات متناسب و به میزان نیاز باشد قطعاً می‌تواند به صنایع جان تازه بدهد و یک بازار رقابتی را در کشور ایجاد کند.

حسینی کیا با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر واردات ۵۰۰۰ دستگاه راه سازی و معدنی، اظهار کرد: دولت تمامی تلاشش را در تأمین ماشین آلات انجام می‌دهد و همواره سعی دارد مشکلات را از سر راه بردارد اما متأسفانه اقدامی که مشهود باشد را از سوی دولت ندیده‌ایم و وزارت صمت باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: معاونت معادن و فرآوری مواد همواره می‌تواند در تأمین ماشین آلات، تسهیلات اعطا کند و گام‌های مؤثری در جهت نوسازی ناوگان‌های معادن داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به کیفیت ماشین آلاتی که به کشور وارد خواهند شد اشاره و تصریح کرد: ما برای واردات ماشین آلات به کشور محدودیت قائل شدیم و این نکته را نباید فراموش کنیم که این ماشین آلات باید به روز باشند و وزارت صنعت، معدن تجارت و همچنین سازمان استاندارد باید استانداردهای لازم را برای این ماشین آلات مشخص کنند.

کد مطلب 5565504
سمیه رسولی

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