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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۲

فرماندار لردگان:

مبارزه با استکبار جهانی وظیفه‌ای همگانی است

مبارزه با استکبار جهانی وظیفه‌ای همگانی است

شهرکرد- فرماندار لردگان گفت: مبارزه با استکبار جهانی وظیفه‌ای همگانی برای قشرهای مختلف جامعه به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بابامیر ساطحی صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه‌های لردگان بیان کرد: استکبارستیزی از مهم‌ترین شاخصه‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم است.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های متنوع و کیفی در هفته استکبارستیزی و برنامه‌ریزی برای حضور گسترده قشرهای مختلف جامعه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان لردگان باشد.‌

بابامیر تصریح کرد: عزت، اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران به‌علت ایستادگی شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان این مرز و بوم در برابر دشمنان و استکبار جهانی است که باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی یادآور شد: در هفته استکبارستیزی تشریح و تبیین عملکرد نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه در دولت سیزدهم مورد توجه تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران شهرستان لردگان قرار گیرد.

بابامیر تأکید کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان سرمایه‌های اصلی و آینده‌سازان ایران هستند که باید مورد توجه و حمایت متولیان امر باشند.

کد مطلب 5622770

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