به گزارش خبرنگار مهر، رضا بابامیر ساطحی صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه‌های لردگان بیان کرد: استکبارستیزی از مهم‌ترین شاخصه‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم است.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های متنوع و کیفی در هفته استکبارستیزی و برنامه‌ریزی برای حضور گسترده قشرهای مختلف جامعه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان لردگان باشد.‌

بابامیر تصریح کرد: عزت، اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران به‌علت ایستادگی شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و رزمندگان این مرز و بوم در برابر دشمنان و استکبار جهانی است که باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی یادآور شد: در هفته استکبارستیزی تشریح و تبیین عملکرد نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه در دولت سیزدهم مورد توجه تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران شهرستان لردگان قرار گیرد.

بابامیر تأکید کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان سرمایه‌های اصلی و آینده‌سازان ایران هستند که باید مورد توجه و حمایت متولیان امر باشند.