به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله ایزدی در آیین افتاحییه دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد اظهار کرد: هنر نمدمالی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر است که ریشه در پیشینه چندین هزار ساله منطقه دارد و طی نسل‌های مختلف در زندگی فردی و اجتماعی مردم جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در حفظ هویت مناطق افزود: با گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و مهاجرت، ضرورت توجه به مؤلفه‌های هویت ملی و محلی بیش از گذشته احساس می‌شود. ازاین‌رو، صیانت از هنرهای بومی همچون نمدمالی باید به‌عنوان یکی از محورهای حفظ میراث فرهنگی شهرکرد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به پیشینه تاریخی هنرهای سنتی و دست‌بافته‌های ایرانی تصریح کرد: آثار تاریخی به‌جامانده از گذشته، از جمله فرش پازیریک که در روسیه کشف شده است، نشان‌دهنده پیشینه ارزشمند هنرهای بافت و دست‌بافته در ایران و جایگاه این هنرها در تاریخ فرهنگی کشور است.

ایزدی با اشاره به دشواری‌های فعالیت استادکاران نمدمالی خاطرنشان کرد: نسل‌های گذشته با تحمل سختی‌های فراوان و صرف سال‌ها تلاش، این هنر را حفظ کرده‌اند تا به دست نسل امروز برسد. اکنون این پرسش مطرح است که برای تداوم این میراث و انتقال آن به نسل‌های آینده چه اقداماتی باید انجام دهیم.

وی با اشاره به ثبت شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد در سال ۱۳۹۷ ادامه داد: پس از این ثبت، در سال ۱۴۰۱ دبیرخانه شهر ملی نمد به شهرداری شهرکرد واگذار شد و از آن زمان، مجموعه مدیریت شهری در مسیر ساماندهی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با این هنر صنعت گام برداشته است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: فعالیت دبیرخانه، با مشارکت استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی، زمینه انجام مطالعات و گردآوری پژوهش‌های مرتبط با نمد را فراهم کرده است. این اقدامات می‌تواند به شناخت دقیق‌تر پیشینه این هنر و برنامه‌ریزی برای توسعه آن کمک کند.

ایزدی با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و معرفی هنر نمد در فضای شهری گفت: اجرای المان‌های شهری و دیوارنگاره‌های مرتبط با نمد از جمله اقداماتی است که در راستای معرفی این هنر و تقویت هویت فرهنگی شهرکرد انجام شده است.

وی نقش شورای اسلامی شهرکرد را در پیشبرد این برنامه‌ها مهم دانست و اظهار کرد: اعضای شورا با همفکری، تشکیل جلسات کارشناسی و ارائه پیشنهادهای اجرایی به شهرداری، در مسیر حمایت از صنایع‌دستی و تقویت هویت فرهنگی شهر مشارکت داشته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی افزود: برای حفظ و توسعه هنر نمدمالی، هماهنگی میان شورای اسلامی شهر، شهرداری، استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضروری است. این همکاری می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های مؤثرتر و رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه را فراهم کند.

ایزدی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات شهرکرد خاطرنشان کرد: حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی شهر باید با نگاهی کارشناسی و برنامه‌محور دنبال شود تا جایگاه این هنر صنعت در سطح ملی ارتقا یابد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی مسئولان بیان کرد: هدف مجموعه مدیریت شهری، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم و حرکت در مسیر توسعه و تعالی شهرکرد به‌عنوان مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری است. امیدواریم با همفکری، انسجام و مشارکت دستگاه‌های مختلف، زمینه حفظ میراث فرهنگی، حمایت از هنرمندان و معرفی شایسته ظرفیت‌های این شهر فراهم شود.