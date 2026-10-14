ثبات قیمت طلا در انتظار آمار تورم آمریکا و تحولات نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه با ثبات همراه بود. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا هستند تا از این طریق، نشانه‌هایی درباره آخرین رویکرد سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند. این آمار امروز منتشر می‌شود.

بهای هر اونس طلای نقدی بدون تغییر محسوسی در سطح ۴ هزار و ۱۵۸ دلار ثابت ماند. همچنین، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۳ درصد افزایش به ۴ هزار و ۱۸۸ دلار و ۷۰ سنت در هر اونس رسید.

ایلیا اسپیواک، رئیس بخش تحلیل کلان جهانی در شرکت «تیست‌لایو»، گفت: آنچه اکنون شاهد آن هستیم، یک حرکت قیمتی بزرگ نیست، بلکه قیمت‌ها در محدوده مشخصی نوسان می‌کنند. با این حال، حفظ این محدوده در شرایطی که قیمت نفت در حال افزایش است، نشان می‌دهد طلا در تلاش است عاملی برای آغاز روند صعودی پیدا کند.

اسپیواک افزود: اگر آمارهای پیش‌روی شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده و خرده‌فروشی از تضعیف روند فعالیت‌های اقتصادی حکایت داشته باشند، ممکن است بازارها انتظارات خود درباره افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را کاهش دهند؛ موضوعی که می‌تواند محرکی صعودی برای قیمت طلا باشد.

در حوزه تحولات ژئوپلیتیکی، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد یک ساختمان اداری متعلق به شرکت دولتی نفت آرامکو در شهر ظهران، واقع در شرق این کشور، هدف حمله قرار گرفته است. در پی انتشار این خبر، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا قرار است ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ و حدود ساعت ۱۶ به وقت تهران منتشر شود. آمار شاخص قیمت تولیدکننده و فروش خرده‌فروشی نیز روز پنجشنبه در دسترس قرار خواهد گرفت.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، بار دیگر بر دیدگاه خود تأکید کرد که بانک مرکزی آمریکا ممکن است برای مهار تورم، امسال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

در مقابل، کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اظهار داشت افزایش اخیر بازده اوراق قرضه آمریکا بیشتر ناشی از تقویت رشد اقتصادی است تا افزایش انتظارات تورمی؛ انتظاراتی که به گفته وی همچنان «به‌خوبی مهار شده‌اند».

بر اساس ابزار «فدواچ» گروه CME، بازارها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه جاری را حدود ۲۲ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۸۸ درصد برآورد می‌کنند.

اگرچه طلا معمولاً به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت این فلز گران‌بها را که سود دوره‌ای به سرمایه‌گذاران پرداخت نمی‌کند، کاهش می‌دهد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، بهای هر اونس نقره نقدی با ۰.۲ درصد کاهش به ۵۹ دلار و ۳۳ سنت رسید. پلاتین با ثبات نسبی در سطح هزار و ۶۶۳ دلار و ۱۶ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با ۰.۷ درصد افزایش به هزار و ۱۳۳ دلار و ۴۹ سنت در هر اونس رسید.