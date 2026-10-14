قطع درختان چیتگر با چه هدفی انجام شد؟ پاسخ شهرداری به یک پرسش مهم

محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گونه‌های غیربومی، کاهش منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی را از عوامل تضعیف درختان و گسترش آفت سوسک پوست‌خوار در پارک جنگلی چیتگر دانست و گفت: قطع درختان آلوده برای جلوگیری از سرایت آفت به سایر درختان انجام می‌شود.

باغخانی‌پور با اشاره به سابقه ایجاد پارک‌های جنگلی تهران اظهار کرد: حدود ۶۰ سال پیش، مدیران شهری با هدف ایجاد کریدور سبز در شرق و غرب تهران، اقدام به کاشت جنگل‌های دست‌کاشت کردند؛ تصمیمی که با توجه به دانش آن زمان، اصل آن درست بود، اما در نحوه اجرا دو اشکال اساسی داشت.

وی افزود: نخستین اشکال، کاشت گونه‌های غیربومی و دومین مورد، رعایت نکردن تنوع زیستی بود. در بخش‌های مختلف پارک‌های جنگلی تهران، از جمله چیتگر، سرخه‌حصار و لویزان، عمدتاً گونه کاج الداریکا کاشته شد؛ درحالی‌که نبود تنوع گونه‌ای باعث می‌شود با شیوع یک آفت یا بیماری، بخش گسترده‌ای از پوشش گیاهی در معرض آسیب قرار گیرد.

کاهش منابع آبی و تغییرات اقلیمی؛ عوامل تضعیف درختان

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به گسترش آفت سوسک پوست‌خوار در تهران گفت: غیربومی بودن گونه‌های کاشته‌شده، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب زیرزمینی از عواملی هستند که مقاومت درختان را کاهش می‌دهند و آن‌ها را در برابر آفات آسیب‌پذیرتر می‌کنند.

وی با بیان اینکه درختان پس از استقرار باید متناسب با شرایط محیطی رشد کنند، توضیح داد: پارک‌های جنگلی تهران به دلیل شرایط اقلیمی و نوع پوشش گیاهی ایجادشده، به تأمین آب نیاز دارند و بخشی از آب مورد نیاز این فضاها از پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهری تأمین می‌شود.

قطع درختان آلوده برای جلوگیری از گسترش آفت

باغخانی‌پور با اشاره به دشواری مقابله با سوسک پوست‌خوار اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، امکان مؤثر و متعارف برای آفت‌کشی این گونه وجود ندارد و برای جلوگیری از انتقال آفت به درختان سالم، حذف درختان آلوده در محدوده‌های مشخص ضروری است.

وی تأکید کرد: قطع درختان در این محدوده‌ها بدون ضابطه انجام نمی‌شود و پیش از قطع، درختان توسط عوامل مربوط نشانه‌گذاری می‌شوند و این اقدامات در چارچوب طرح مدیریت پارک صورت می‌گیرد.

وی درباره سرنوشت چوب درختان آلوده نیز گفت: چوب این درختان قابلیت استفاده معمول را ندارد؛ چراکه ممکن است موجب انتقال آفت به سایر فضاهای چوبی و جنگلی شود. به همین دلیل، این چوب‌ها باید به روش مناسب دفع یا سوزانده شوند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان با اشاره به برنامه جایگزینی درختان گفت: به ازای هر درختی که قطع می‌شود، بین سه تا ۱۰ درخت کاشته می‌شود و در انتخاب گونه‌های جایگزین نیز تلاش می‌کنیم از گونه‌هایی متناسب با شرایط اقلیمی کنونی تهران استفاده کنیم.