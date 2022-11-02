به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: ۱۳ آبان روز سمبل استکبارستیزی و در رأس آن مبارزه با خوی استکباری شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و همچنین روز دانش آموز را گرامی می‌داریم.

وی بیان کرد: دشمنان این مرز و بوم بدانند درخت تنومند جمهوری اسلامی ایران روز به روز تنومندتر خواهد شد و خون شهدای عزیز و مظلوم علاوه بر تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، وحدت و یکصدایی ملت شریف ایران را بیشتر خواهد کرد.