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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷

احمدی در تذکر شفاهی:

خون شهدا وحدت ملت ایران را بیشتر می‌کند

خون شهدا وحدت ملت ایران را بیشتر می‌کند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: خون شهدای مظلوم علاوه بر تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، وحدت و یکصدایی ملت ایران را بیشتر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی گفت: ۱۳ آبان روز سمبل استکبارستیزی و در رأس آن مبارزه با خوی استکباری شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و همچنین روز دانش آموز را گرامی می‌داریم.

وی بیان کرد: دشمنان این مرز و بوم بدانند درخت تنومند جمهوری اسلامی ایران روز به روز تنومندتر خواهد شد و خون شهدای عزیز و مظلوم علاوه بر تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، وحدت و یکصدایی ملت شریف ایران را بیشتر خواهد کرد.

کد مطلب 5622840

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