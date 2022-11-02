افزایش ۲ برابری کودکان کار خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری زاده اظهار کرد: با اجرای طرح غربالگری از ابتدای امسال تاکنون، ۴۱۱ کودک کار در خراسان رضوی شناسایی شده اند که این آمار نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان بهزیستی خراسان رضوی افزود: این در حالی است که ۷۰ درصد این کودکان از اتباع هستند.

وی بیان کرد: براساس فهرست ارسالی از آموزش و پرورش، تعدادی از این کودکان را که بازمانده از تحصیل بوده و مدارک هویتی و اقامتی داشتند، به تحصیل بازگرداندیم؛ اما برای آن دسته از کودکان فاقد مدارک، نمی‌توان کاری کرد.

غفاری زاده تصریح کرد: در هشت ماه گذشته، ۲۳۷ نفر از این کودکان کار بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مرکز خدماتی و حمایتی بهزیستی، خدمات مشاوره‌ای، تحصیلی، درمانی و… دریافت کرده‌اند که پرونده خانواده این کودکان برای توانمندسازی به بخش خانواده ارجاع داده می‌شوند.