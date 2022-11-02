ضرورت توجه رسانه ها به تولید محتوای مناسب در جنگ روایت ها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه جهاد تبیین با مسئولان فضای مجازی بسیج اقشار و بسیج رسانه با بیان اینکه رسانه خط مقدم انقلاب و نظام است و در این مسیر باید جهادگونه به مقابله با دشمنان هم نوع خود برود، اظهار کرد: در کشور درگیر جنگ رسانه‌ای و شناختی هستیم که به مراتب سخت‌تر از جنگ سخت است.

وی با اشاره برنامه استکبار در خصوص ایجاد فاصله میان مردم و نظام از طریق جنگ رسانه‌ای گفت: اکنون دشمنان به این موضوع پی برده‌اند که برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی باید از مردم بهره بگیرند، لذا با ابزار رسانه‌ای خویش و ایجاد جنگ‌های روانی در عرصه‌های مختلف به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و این نظام هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با تاکید بر لزوم توجه به مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی افزود: هر قلم ما یک امانت است و باید در راستای مقابله با جنگ رسانه‌ای استکبار تلاش کنیم.

پارسا یکی از اهداف ایجاد آشوب در جمهوری اسلامی توسط گروهک‌های تجزیه طلب را تجزیه کشور دانست و بیان کرد: در طی ۴۳ روز گذشته تمامی گروهک‌های مختلف تجزیه طلب تلاش خود را برای سرنگونی این نظام انجام دادند به طوری که از شبکه تلویزیونی سعودی اینترنشنال سه هزار و ۴۰۰ خبر در این مدت منعکس شده است.

وی با بیان اینکه در بخش تولید محتوا باید رسانه‌ها به خوبی عمل کنند، گفت: اصحاب رسانه در خط مقدم مبارزه با استکبار است و باید جهادگونه عمل کنند زیرا وسط یک جنگ تمام عیار هستیم.

معرفی دبیر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان همچنین از معرفی دبیر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان گیلان خبر داد و گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های رسانه‌ای در سطح استان و کشور است و هرساله به بهترین شکل ممکن در استان گیلان برگزار شده و در همین خصوص اسماعیل بلالایی به عنوان دبیر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر انتخاب شد.

پارسا با اعلام قالب‌های هشتمین جشنواره رسانه ابوذر در گیلان گفت: هشتمین دوره این جشنواره هم در دی ماه سال جاری و در قالب‌های «خبر»، «مصاحبه»، «گزارش»، «تیتر»، «یادداشت»، «کاریکاتور»، «مستند کوتاه»، «کلیپ»، «موشن گرافیک»، «اینفوگرافیک» و «عکس» برگزار می‌شود.

وی محورهای هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان را شامل امیدآفرینی (مطالبه‌گری، الگوسازی)، مردمی کردن دفاع و امنیت (امنیت پایدار) و روحیه جهادی و انقلابی (الگوهای اقدام انقلابی و روحیه جهای در بسیج) دانست و تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی، مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه، دشمن شناسی، توان داخلی، خوداتکایی و مانع‌زدایی‌ها، سبک زندگی، مدیریت بر فضای مجازی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت از دیگر محورهای جشنواره هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با بیان اینکه طلاق، اعتیاد، قاچاق، گران فروشی، محرومیت و از زیرمجموعه‌های محور آسیب‌های اجتماعی است، گفت: متأسفانه وجود آسیب‌های اجتماعی در گیلان زیبنده استان و کشور نیست و لذا اصحاب رسانه باید با قلم خود محتوای مناسب را تولید کنند.

پارسا با اشاره به تلاش‌ها برای حل مشکلات صنفی اصحاب رسانه در استان گیلان افزود: مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه یکی از محورهای مهم جشنواره ابوذر است مه همه خبرنگاران در این حوزه آثار فاخر و ارزشمند دارند، اما باید تلاش کنیم موضوعات جدید ارائه شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مدیریت و تولید محتوا در فضای مجازی بیان کرد: گردشگری گیلان، سراوان رشت کوهستان زباله و تهدیدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جمله محورهای بومی مهم در هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان، ۱۵ آذر ۱۴۰۱ را آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان دانست و گفت: آثاری قابلیت شرکت در جشنواره را خواهند داشت که از ابتدای دی ماه سال گذشته تا ۱۵ آذر ماه امسال در رسانه منتشر شده باشند و لذا هر خبرنگاری می‌تواند اثر خود را به سایت « www.abozargilan.ir» ارسال کند.